Zigninì, Crocodile rock e Lupa IV. Ecco gli equipaggi della veleggiata

Una splendida domenica di ottobre, ricca di sole, ha permesso lo svolgimento di una fantastica veleggiata che ha visto come protagonisti ben 22 imbarcazioni di altura e i loro equipaggi.Le barche sono state divise in due flotte, una c.d. ’Vele bianche’ con 16 iscritti, la seconda ’Spi/Gennaker’ con 6 partecipanti. Perfetta organizzazione a terra e in mare del circolo organizzatore Lni Porto San Giorgio-Gruppo Altura, che ringrazia per la preziosa collaborazione il Marina di Porto San Giorgio. La categoria ’Vele bianche’ ha visto l’affermazione di Matteo Santarelli armatore di Zigninì, secondo Crocodile Rock di Zelefrido Ameli, terzo Pierfrancesco Grossi con Lupa IV, mentre nell’altra flotta la vittoria è stata conquistata da Carlo Vissani con Scintilla, secondo Beniamino Ferroni con Mamì, terzo Francesco Elisei.

In realtà la veleggiata ha visto la vittoria di tutti i partecipanti, che con passione hanno puntato le loro prue verso le boe e con grande amicizia hanno festeggiato tutti insieme coloro che sono saliti sul podio.Il Circolo è soddisfatto della riuscita della manifestazione, che rappresenta uno dei modi per promuovere l’attività velica nella comunità e che per Porto San Giorgio può rappresentare un volano per lo sviluppo economico-sociale della città. Il prossimo appuntamento con la vela d’altura è fissato per domenica 27 ottobre con la ’Veleggiata di Halloween’.