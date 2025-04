Zingaretti, debutto alla regia alla Sala degli Artisti

Una carriera di successo raccontata con semplicità, una lezione di cinema e un messaggio: ‘stare nelle cose’. Ieri mattina presso la Sala degli Artisti a Fermo, l’attore e regista Luca Zingaretti ha presentato, in anteprima, il film ‘La Casa degli Sguardi’ agli alunni del liceo Classico ‘A. Caro’ e, nel pomeriggio, al pubblico in sala, con grande soddisfazione di Andrea Cardarelli: "Siamo felici che la società di distribuzione cinematografica Lucky Red - ha detto il direttore artistico del circolo ‘Metropolis’- abbia inserito il nostro cinema nel tour di presentazione del film: stiamo lavorando bene". Noto al pubblico italiano e internazionale, per aver indossato le vesti di Salvo Montalbano il celebre commissario ideato dallo scrittore Andrea Camilleri, Zingaretti è al suo debutto come regista: "E’ un incontro tra amici - le parole nel rivolgersi agli studenti - ho speso parecchio tempo ed energie, ma il film è venuto come volevo. Come dice anche mia moglie (Luisa Ranieri, ndr), sono molto fortunato a essere curioso sin da ragazzino. Vengo dal teatro dove tutto si racconta: nel cinema lo fa il regista e lo sono diventato. Mi mancava la storia ma, leggendo il romanzo di Daniele Mencarelli, l’ho trovata". La pellicola è interpretata, tra gli altri, da Gianmarco Franchini, di cui Zingaretti recita il ruolo del padre: Daniele, giovane poeta oppresso ‘da una malattia invisibile all’altezza del cuore, o del cervello’ prova a chiedere aiuto per riuscire a sopravvivere e firma un contratto con una cooperativa legata all’ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma.

"Il libro mi ha fulminato perché parla della capacità di rimettersi in piedi dopo che la vita ti ha dato una bastonata - continua l’attore romano - del ‘saper stare nelle cose’ e del ‘tornar a riveder le stelle’. Il dolore non si può eliminare dalla vita, ma, come si dice a Roma, ‘ce devi sta’. D’altronde, dolore e felicità sono la stessa cosa: lo diceva Nietzsche che voi avrete sicuramente studiato (sorride, ndr)". Una studentessa rompe il ghiaccio e chiede come mai, nel film, non figuri la madre del protagonista del romanzo: "Ho diretto un documentario sulla sceneggiatrice italiana Suso Cecchi D’Amico che ci ha lasciato una grande lezione: nel ‘tradurre’ un libro, devo tradirlo per recuperarne il significato più profondo. Ho dovuto eliminare una madre ‘gigantesca’ che avrebbe sovrastato ogni cosa. In un libro si può respirare, in un film no: la presenza sta nella sua assenza e nel suo ricordo. Per contro, c’è un padre che assume un ruolo diverso dal libro e dice al figlio ‘io, per te, ci sarò sempre’ che è quanto di più confortevole ci si possa sentir dire. Mencarelli mi ha detto: non è il mio libro, ma è il mio libro".

Gaia Capponi