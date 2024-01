Zona 30, Agostini: "Senza multe non ha senso"

"Zona 30" non sarà più un’etichetta a voler surrettiziamente segnalare il grado di ambientalismo raggiunto in termini di rispetto della salute umana, di sicurezza, di mobilità dolce e di cura del verde. Porto San Giorgio Zona 30 non sarà più coerente con questa rappresentazione che appare più che altro propagandistica ma si raffigurerà come limite di 30km/h da rispettare. Anche da questo punto di vista, però, scarsa se non addirittura inutile è la sua funzione. Almeno per due motivi e cioè che, come promesso dal sindaco Valerio Vesprini nelle "Zone 30" non verranno effettuati controlli né con il telelaser, né con l’autovelox, né con qualsiasi altro marchingegno. Inoltre inutile è la funzione "Zona 30" perché la città costituisce una vera e propria sorta di "Zona franca" in termini di limite di velocità, essendo morfologicamente costituita da un groviglio di strade in cui a 30 km/h si procede già anche senza il vincolo del limite. Nelle stesse condizioni si trova il lungomare da oltre un anno e mezzo da quando vi è stato istituito il limite dei 30 orari dall’ex sindaco Nicola Loira. In un anno e mezzo non ha prodotto neanche una multa per il mancato rispetto del limite dei 30 orari.

L’amministrazione, magari, si rifà con l’autovelox sulla strada per Fermo e in via XX Settembre. (in un anno incassati 75.200 euro) e con i T-red (540.000 euro). La cosa fa pensare Fa pensare quasi un sangiorgese doppia maniera: tanto cauto e rispettoso dei limiti e, quindi, senza contravvenzioni sul lungomare quanto irruento e insolente pur consapevole dei rischi che corre. Da un video pubblicato sul proprio profilo Facebook dall’avvocato ed ex sindaco, Andrea Agostini, prendiamo alcune sue Interessanti considerazioni. Intanto rileva l’enorme differenza che vi è tra l’applicazione del ridotto limite di velocità in una grande città e in un paese di provincia: "Il caso di Bologna è particolare perché il 70% del centro urbano è stato bloccato in una città già congestionata. Ma ancora più grave è il messaggio dato dal sindaco che dice: "Non metteremo rilevazioni di velocità per controllare. È come dire metto un limite ma non lo faccio rispettare, stavo scherzando. Se andiamo a vedere i dati dei Comuni marchigiani scopriremo che sicuramente dove c’è il limite dei 30 orari non ci sono state multe. Se metti un limite di velocità, lo fai per questioni di sicurezza e poi sei chiamato a controllare che venga rispettato. Sfido qualsiasi comune a dire che quei limiti vengono monitorati, altrimenti avremmo dei santi al volante nei tratti a limite 30 poi pericolosi criminali sulle altre vie cittadine".

Silvio Sebastiani