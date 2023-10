Zona economica speciale. Il Pd punta ad allargarne i confini con quattro idee

Quattro mosse del Pd per allargare i confini della Zona economica speciale (Zes) alle Marche, "regione che per l’Europa è ‘in transizione’, con aree di crisi industriali complesse, quattro stati di emergenza in pochi anni e delle quali non si è palato affatto in tema di Zes", afferma l’onorevole Augusto Curti intervenuto alla Festa dell’Unità di Sant’Elpidio a Mare. Una mozione parlamentare (a firma, di Augusto Curti, Irene Manzi e altri) è stata presentata nei giorni scorsi, per impegnare il governo ad avviare ogni iniziativa utile alla costituzione di una nuova Zes nelle Marche. "Ho depositato emendamenti in fase di conversione del Decreto Coesione, per allargare alle Marche la nuova Zes unica per il Mezzogiorno. La commissione parlamentare si riunirà in settimana – dice Curti –. Confido che i parlamentari marchigiani che hanno preso l’impegno con l’elettorato possano, di fronte a quella proposta, non girare nuovamente le spalle ai marchigiani". Sono pronti ordini del giorno che Curti intende inviare ai Comuni, da far votare ai consigli comunali per sollecitare Regione e Governo sulla Zes e "l’auspicio è che di fronte agli interessi dei marchigiani, non ci sia né destra, né sinistra". Infine, la mozione presentata dal Pd, in Regione per impegnare il presidente ad attuare la Zes. "Questo è un decreto che deve essere convertito e in sede di conferenza Stato Regioni dovranno dare i pareri. I provvedimenti legislativi – spiega il consigliere regionale Fabrizio Cesetti – possono essere impugnati qualora ledano i diritti regionali. E l’esclusione dalla Zes unica del sud è una lesione per le nostre ditte. Un imprenditore che deve investire, anziché farlo nel fermano o nel piceno, preferirà andare nel vicino Abruzzo". "Mi risulta – prosegue Luca Silenzi (Cgil Fermo) – che, nell’area di Giulianova, grossi gruppi della moda hanno già investito. E poi, per il 2024, il Pil della nostra regione ha una stima di crescita vicina allo zero, contro lo 0,8% dell’Italia (dati Banca d’Italia). Con l’11,2% (17% il dato nazionale) siamo terz’ultimi per assunzioni a tempo indeterminato. Non so se chi ci governa si rende conto di questa cosa".

Marisa Colibazzi