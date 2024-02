Zona impianti sportivi: è fruibile la nuova palestra all’aria aperta

E’ fruibile la nuova area adibita a palestra realizzata all’aria aperta, nella zona degli impianti sportivi ad Ortezzano, realizzata per volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carla Piermarini. Il percorso utile al sistema di allenamento si compone di anelli, sbarre orizzontali, una panca, un’ellittica, una stazione trazione vogatore e una scala inclinata per arrampicata e sospensione. Grande soddisfazione è espressa dagli amministratori comunali. "Con questo spazio dedicato al fitness all’aria aperta – commenta l’assessore allo sport Gianluca Giulietti – si amplia l’offerta sportiva dei nostri impianti con opportunità valide per la promozione del benessere psicofisico dei nostri concittadini. Oltre a poter giocare a tennis e calcetto infatti, con la palestra all’aperto, giovani e meno giovani possono approfittare degli spazi per passeggiare, correre e fare esercizi specifici". "La scelta di una palestra all’aperto fruibile 24 ore su 24 – fa eco Piermarini – è volta anche a favorire l’attività fisica di tutte quelle persone che per impegni familiari o professionali hanno difficoltà a frequentare le palestre tradizionali".