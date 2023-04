Zona industriale, il futuro visto dai tre candidati

Zone industriali, rigenerazione urbana, viabilità e collegamenti col litorale, cicloturismo, transizione energetica: sono alcune delle tematiche e delle proposte toccate dai candidati sindaci, Massimiliano Ciarpella, Gian Vittorio Battilà e Paolo Petrini incontrando la cittadinanza. Intervenuto nella zona industriale San Filippo, Ciarpella ha evidenziato "lo stato di incuria del verde pubblico, la precarietà della pulizia delle strade e della segnaletica orizzontale. Sarà necessario individuare un’area parcheggio riservata ai mezzi pesanti per evitare lo stazionamento dei tir lungo le strade. Pensiamo di attivare un tavolo di concertazione con aziende e associazioni di categoria per ragionare su nuove forme di welfare. Al quartiere Faleriense, Ciarpella ha illustrato, con rendering progettuali e mappe l’ipotesi di piano di rigenerazione urbana del quartiere. "E’ importante anche creare un adeguato accesso dall’estremo sud della città –ha affermato - che consenta un collegamento tra Statale e lungomare".

Di problemi della viabilità ha parlato anche Battilà intervenendo al quartiere San Filippo: "Una delle principali problematiche che insiste anche qui, è il raggiungimento del lungomare, soprattutto per chi arriva in città dall’A14: la soluzione sarebbe utilizzare i sottopassi pedonali esistenti sulla massicciata della ferrovia per creare funzionali accessi al mare. L’ostacolo più grosso resta il passaggio carrabile che dalla Ss16 dà accesso alla costa. Oggi, l’unica via praticabile è il sottopasso di via Pavia, percorribile da un veicolo alla volta e off limits per un autobus". Per Battilà il turismo va favorito anche "promuovendo il cicloturismo che renderebbe fruibile il territorio dal mare alla collina, sfruttando le infrastrutture esistenti – ha detto -, evitando inutili spot privati che bloccano l’intero paese e tagliano fuori il lungomare, isolandolo. Essere il Comune col più lungo litorale balneabile ci dà un vantaggio che in questi anni non è stato sfruttato considerato il degrado in cui versano la spiaggia e il territorio attiguo".

Di opportunità legate alla transizione energetica e digitale per diversificare l’economia cittadina e innovare le attività esistenti, ha parlato Petrini incontrando l’ex rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Un obiettivo è lo Sportello Startup "per rispondere ai giovani che vedono nell’innovazione il presupposto per lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali".

Marisa Colibazzi