Ciak a Fermo e Porto San Giorgio. Si gira la serie ‘Colpa dei sensi’: "Qui accoglienza e professionalità"

Hanno vissuto il territorio con grande allegria Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati per settimane tra Fermo e Porto San Giorgio per girare alcune puntate della nuova serie "Colpa dei sensi", in onda a breve su Canale 5.

Nei giorni scorsi sono terminate del tutto le riprese che hanno visto protagonisti due bellissimi del cinema, Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ospiti di Villa Lattanzi, a Marina Palmense, hanno volentieri raccontato i giorni fermani, dentro luoghi ideali per girare, con tante maestranze di altissimo livello, la serenità e il rispetto giusto per portare a termine un buon lavoro: "È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha spiegato Simona Izzo - Colpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale".

La fiction scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S.r.l. realizzata con il supporto di Marche Film Commission. Entusiasta Ricky Tognazzi: "Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza, Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione". La fiction è stata girata nelle Marche tra la primavera e l’estate per circa 8 settimane tra preparazione e riprese, non continuative a causa di uno stop forzato dovuto ad un infortunio di Gabriel Garko, accaduto proprio a Fermo.

"Purtroppo l’infortunio mi ha costretto ad abbandonare temporaneamente il set ma siamo riusciti comunque a finire le riprese con successo e nei tempi previsti - Ha detto l’attore Gabriel Garko, In questa regione ho parecchi amici e vengo spesso, è un territorio ancora tutto da scoprire che offre un bel mare, una cucina ottima e la compagnia di persone molto piacevoli".

L’attrice ucraina Anna Safroncik interpreta la parte di Laura " una donna complessa che vive con grande passione e contraddizione un’intensa storia di amore. Conosco questi bellissimi luoghi, sono figlia di artisti, madre ballerina e padre tenore, entrambi si sono esibiti allo Sferisterio, e anche io da bambina sono salita su quel meraviglioso palcoscenico. Colpa dei sensi è una serie complessa che ha bisogno del supporto del territorio intorno e questa è una regione ricca di energia, c’è una magia che si percepisce nell’aria e si sentirà anche nella fiction". La serie oggi in post-produzione è composta da sei puntate da 50 minuti e andrà in onda in tre prime serate su Canale 5.

Fanno da sfondo alla trama le scenografie naturali artistiche ed urbane dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone. "La fiction è una nuova straordinaria promozione delle Marche su Canale 5, dove i nostri paesaggi e preziosi gioielli artistici diventano protagonisti, un’immagine tra tutte: vedere in tv Anna Safroncik all’interno della magnificenza del Teatro dell’Aquila mentre spiega a dei bambini la storia e il nome del Teatro è un perfetto biglietto da visita per tutto il territorio, conclude Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, trenta sono state le maestranze locali che hanno avuto il privilegio di lavorare nella propria terra vicino casa, oltre duecentocinquanta le persone, tra attori, figurazioni speciali e comparse coinvolte nelle riprese con una ricaduta economica concreta sull’intera comunità".