Dove si svolge la finale di Miss Italia 2025 e perché

Porto San Giorgio, 14 settembre 2025 – Non ne fa mistero, una entusiasta e grata Patrizia Mirigliani, del fatto di aver scelto Porto San Giorgio per la finale di Miss Italia, edizione numero 86, "perché mi ha portato fortuna l’anno scorso", a conferma di essersi trovati talmente bene nella città costiera fermana da volerla scegliere di nuovo per la finalissima.

Finale di Miss Italia 2025: quando

L’appoggio, l’impegno e il convinto sostegno degli amministratori locali che si sono adoperati per confermarsi come località dell’evento finale del concorso di bellezza per eccellenza in Italia, hanno portato i loro frutti e tutto è pronto perché domani sera (lunedì 15 settembre) tra le 40 finaliste provenienti da tutta Italia, venga eletta la più bella, la Miss Italia 2025.

Dove si tiene l’evento

La location non è più il teatro comunale, ma il ben più capiente palazzetto dello sport: "Non è da poco portare un evento come questo in uno spazio capace di accogliere tanta gente. Ma è importante perché Miss Italia non è solo mio, è di tutti ed è bello che si dia la possibilità a più gente possibile di partecipare. Questo è il sogno di tante ragazze e con l’impegno che hanno profuso per far restare qui la finalissima di Miss Italia, gli amministratori sangiorgesi hanno consentito di realizzare questo sogno - le parole della Mirigliani – e se siamo qui, se saremo in Rai, ma anche per tutte le bellissime cose che vedrete nella serata del 15 settembre, un grande plauso va proprio a loro".

Dove vedere Miss Italia in tv

Da quest’anno, Miss Italia torna in diretta tv, in eurovisione, su Rtv San Marino (ch 550 Dtt, Sky e TivùSat), Raiplay e Media Dab.

Entusiasta il sindaco Valerio Vesprini: "Porto San Giorgio c’è ancora. Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. La trasmissione su RaiPlay e San Marino RTV rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e visibilità". Per Porto San Giorgio, ospitare il concorso di Miss Italia e avere gli occhi di tutta Italia puntati addosso significa anche cogliere l’opportunità di una prestigiosa vetrina promozionale. Una vetrina, va detto, che sarà di tutto il territorio costiero fermano visto che nei giorni scorsi, le ragazze finaliste oltre che a Porto San Giorgio, sono andate in tour nelle località costiere della provincia di Fermo che, du recente, hanno voluto creare un progetto turistico condiviso e il brand ‘Costa dei borghi’. Hanno posato per foto e video nei luoghi più caratteristici, speciali e di richiamo a livello turistico di ogni località, rendendo così l’evento Miss Italia un veicolo promozionale per il territorio.

Conduttrice e giuria

Conduce la serata Nunzia de Girolamo mentre presidente di giuria sarà Francesca Pascale. Oltre a lei nel gran giurì, altri quattro nomi autorevoli del mondo dello spettacolo e della televisione: Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Le 40 aspiranti Miss saranno divise in due squadre guidate da altrettante ex Miss Italia; Edelfa Chiara Masciotta e Ofelia Passaponti, impegnate nel ruolo di coach e di capitano.

Come funziona la sfida e quali sono le prove

La competizione si articolerà in 7 sfide diverse, pensate per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma anche per il talento e la creatività. Sono previste prove di portamento, ballo, canto, recitazione. Nelle fasi eliminatorie, le Miss passeranno da 40 a 8, da 8 a 4 e da 4 a 3, la terna finale dalla quale si conoscere la vincitrice.

Moda, musica e ballo protagoniste

La moda sarà protagonista della serata con due maison, P.A.R.O.S.H. di Paolo Rosselli, ed Ermanno Scervino, maison simbolo del Made in Italy, che porteranno visioni stilistiche originali e complementari tra loro. E poi la musica con artisti di fama internazionale come Guè, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti di Sanremo 2025 con ‘La mia parola’. Oltre a loro, Rkomi, tra i nomi più seguiti dalle nuove generazioni; Serhat, artista pop dance, e l’icona pop, Senhit.

Arricchiscono ulteriormente la lunga serata di un evento nazional-popolare, i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen (già protagonisti di ‘Ballando con le stelle’). "È un’edizione gioiosa, che festeggia un palcoscenico diverso da quello vissuto negli ultimi anni – ha spiegato la Mirigliani –. Miss Italia resta una manifestazione dei valori: siamo uno dei pochi concorsi, se non l’unico, che racconta il mondo delle donne in maniera seria e concreta, cercando di valorizzarle e di mettere in luce gli aspetti più autentici e positivi dell’universo femminile".

Per assistere alla serata finale di Miss Italia (inizio ore 21,30) direttamente al palasport, basta prenotarsi su ciaotickets.com. L’ingresso è libero.