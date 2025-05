Francesca Santoni, dal David di Donatello a ‘Don’t forget the lyrics’: una ballerina tra le stelle

Fermo, 14 maggio 2025 – Francesca vive in punta di piedi da quando aveva 3 anni. Oggi la fermana Francesca Santoni, 20 anni appena, è a un passo dal conquistare in pieno il suo sogno di diventare una ballerina professionista, in un impegno totale e totalizzante. Nei giorni scorsi è stata scelta per esibirsi tra i ballerini al Premio David di Donatello e ha incontrato i suoi idoli del cinema, nel cuore dello spettacolo. Intanto vanno avanti le registrazioni della trasmissione su La 9, Don’t forget the lyrics, dove è nel cast e trasmette gioia e voglia di ballare, sempre e ovunque. A raccontare la storia di Francesca è la sua bellissima mamma Denise Orsili, un passato da miss: “Francesca ha studiato danza da quando aveva 3 anni, alla scuola di Lola Fejzo, Nasco Danza. Si è capito subito che era la sua passione, che era quello che voleva fare. Non ha mai pensato ad altro. Poi ha affrontato un provino importantissimo, l’audizione per la The Ailey school di New York e stava per partire quando purtroppo ha avuto un problema di salute. Ha scelto di restare con me, insieme agli altri due figli, e io le sarà per sempre grata per il sacrificio che ha fatto. Sarebbe stata l’occasione della vita”.

Oggi mamma Denise sta bene e Francesca ha ripreso in mano i suoi sogni, non si è persa d’animo ad è arrivato un bellissimo progetto che la vede impegnata a Roma: “Ha superato l’audizione per l’accademia Art Village del maestro Luciano Cannito, è impegnata nel corso di specializzazione per ballerini professionisti. Intanto lavora sul Nove come ballerina nel programma “Don’t forget the lyrics” con Gabriele Corsi e ha accompagnato il cantante Mika e l’attrice Elena Sofia Ricci nella prestigiosa Cerimonia per la consegna dei David di Donatello in diretta da Cinecittà su Rai Uno. Mi telefonava emozionatissima, c’era Pier Francesco Favino e la stessa Elena Sofia Ricci, addirittura un ospite internazionale come Timothée Chalamet. È stata scelta dal coreografo Luca Tomassini e sta arricchendo il suo curriculum con grande coraggio.

È sempre molto legata a Fermo, qui ha voluto festeggiare i suoi 20 anni ma la sua vita ormai è nel mondo dello spettacolo. La sua famiglia e molto orgogliosa di lei”. Francesca torna volentieri a Fermo, si è esibita spesso agli eventi della prestigiosa scuola di ballo Nasco Danza che da sempre sforna talenti che poi partono per il mondo intero, alla conquista del futuro.