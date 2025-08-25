Gemelle Mosca protagoniste di nuovo sul set

Fermo, 25 agosto 2025 – Le fermane Giorgia e Rebecca Mosca sul set di ’Quello che resta di noi’. Il film, con la partecipazione della guest star di Boris, Francesco Pannofino, ha coinvolto numerosi talenti del territorio e tra questi, anche le gemelle Mosca, impegnate rispettivamente come make-up artist e hairstylist. Rebecca, formatasi all’estero in accademie internazionali e con esperienze nel settore moda, ha curato il make-up. La sorella Giorgia, specializzata in hairstyling per il cinema, ha completato il lavoro sul set, contribuendo alla resa visiva dei personaggi. “Lavorare con professionalità senza perdere mai il divertimento: è questa la chiave - spiegano le due gemelle - non conta solo il guadagno immediato, ma fare esperienze che ti fanno crescere davvero”.

Attive tra moda, cinema, pubblicità e aziende italiane, le due professioniste sottolineano anche l’importanza del passaparola e del sostegno da parte del territorio: “Non è sempre facile, ma quando gli imprenditori scoprono realtà locali valide, spesso scelgono di valorizzarle”. Attualmente sono coinvolte in un nuovo progetto con un gruppo industriale del territorio, ancora in fase di sviluppo, pensato per avvicinare i giovani al mondo del make-up e del benessere personale. La loro presenza nel team di “Quello che resta di noi” rappresenta un esempio concreto di come il talento locale possa trovare spazio in produzioni nazionali, contribuendo alla crescita di un settore creativo in forte evoluzione anche nelle regioni fuori dai grandi centri produttivi.