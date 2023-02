73rd Sanremo Music Festival

Fermo, 21 febbraio 2023 – Sempre grande musica a Fermo. E sempre nella cornice del teatro dell’Aquila. L’atteso ritorno live di Giorgia prende il via il 28 aprile dal teatro dell’Aquila di Fermo, con la data zero del tour che la vedrà esibirsi nei più importanti teatri d’opera italiani. I biglietti disponibili in prevendita a partire dalle 16 di oggi, martedì 21 febbraio alla biglietteria del teatro dell’Aquila.

“Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con ‘Blu’, - scrive Friends and Partners in una nota - un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, ‘Blu live’, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, ‘Blu live – Teatri lirici’ porterà l’artista nei teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che partirà proprio con la data zero di Fermo e proseguirà il 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola. ‘Blu live – Palasport’ vivrà invece in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il 7 novembre".

Grande ritorno

Oltre vent’anni di carriera artistica, 25 dischi di platino e una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone, Giorgia è una delle più grandi artiste italiane di sempre, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2023 con ‘Parole dette male’.

Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui, solo per citarne alcuni: Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys. Soddisfatta l’amministrazione comunale. «Da Sanremo a Fermo. Un altro big per la nostra città, un’altra artista che ha scelto Fermo con la sua data zero per il proprio tour a dimostrazione di quanto il teatro dell’Aquila attragga l’attenzione del mondo dello spettacolo dal vivo – ha detto l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei – e rappresenti, dalla prosa alla musica, dal teatro per ragazzi alla convegnistica, un teatro per il e del territorio».