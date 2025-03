‘Il figlio di Forrest Gump’, anche Angelo Ferracuti in corsa al Premio Strega

Fermo, 6 marzo 2025 – È uno dei libri più sentiti e amati dallo scrittore fermano Angelo Ferracuti, ormai una firma sicura nel panorama letterario italiano. ‘Il figlio di Forrest Gump’ racconta la storia del padre Mario, figura simbolo per la città, podista fino a tardissima età. Un libro bello e intenso che è valso a Ferracuti l’inserimento tra le 81 proposte per concorrere al Premio Strega, il più significativo per gli scrittori italiani. A fare il nome di Ferracuti, che pubblica per Mondadori, Lorenzo Pavolini, che così ha presentato il romanzo: “ll romanzo di Angelo Ferracuti ’Il figlio di Forrest Gump’ (Mondadori) perché restituisce ai rapporti familiari, con il loro carico di attrazione e repulsione, il valore di una riflessione pubblica.

Il romanzo di formazione di un giovane uomo che non riesce a gestire rabbia e ansia, diventa un commovente reportage, genere che Ferracuti pratica da decenni con maestria, degli ambienti dove è cresciuto e che è sul punto di abbandonare proiettandosi all’esterno alla ricerca di una riconciliazione fuori tempo massimo – o almeno un contatto, che può avvenire solo nello spazio della letteratura”. spetta al Comitato direttivo, composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere per il Premio.

Entro il 15 marzo le decisioni, lui, Angelo, che torna spesso a Fermo come ad un porto sicuro dopo aver girato tanti angoli di mondo a caccia di storie, parla di grande emozione: “Il mio orgoglio è proprio nel leggere le parole di uno scrittore come Pavolini, già finalista al Premio Strega, che mi ha appoggiato con convinzione. Mi piacerebbe poter essere tra i 12 che concorreranno ma già così sono soddisfatto che il mio lavoro sia riconosciuto e considerato”.

“Il romanzo di Ferracuti, scrive ancora Pavolini, è l’autobiografia di un’epoca, l’interrogazione di cosa resta dello scontro generazionale vissuto nel ring di molte famiglie negli anni Settanta, l’urto del pragmatismo borghese democristiano e cauto dei padri contro lo slancio irruento dei figli come Angelo che – prosegue Pavolini - partecipavano ai movimenti anarchici della sinistra, ordine e chiusura opposte a caos e apertura, capelli corti per non sudare troppo nella corsa, contro capelli lunghi da ribelli, corse nelle strade contro proteste nelle piazze, un contrasto implacabile che ha plasmato il Paese e non è ancora sopito”.

È stato lo stesso Mario nei suoi ultimi giorni di vita a chiedere al figlio di raccontare la sua storia, lui che fino a più di 90 anni ha corso maratone e lo si vedeva in città, sempre coi pantaloni corti, marciare con convinzione per chilometri e chilometri, proprio come Forrest Gump che in effetti era il suo soprannome. “Il libro sta andando molto bene ed ha avuto un’ottima accoglienza tra i lettori, oltre che autorevoli recensioni. Sono felice di questa nuova vetrina, io continuo a girare il mondo per i miei reportage che è la forma di scrittura in cui mi riconosco di più”.