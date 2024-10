Influencer fermani in tv a ‘Se mi lasci non vale’

Fermo, 22 ottobre 2024 – Ci sono coppie in crisi al centro del nuovo programma di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi. ‘Se mi lasci non vale’, in onda in prima serata da ieri sera e per cinque lunedì, ha scelto ragazzi e ragazze dalla storia complessa, interessante, li ha chiusi per un mese in una villa fuori Roma, ha indagato nelle loro dinamiche di coppie. Tra i partecipanti c’è anche una coppia fermana, molto nota al pubblico dei social. Lei è Federica Silenzi, circa 90 mila follower su Instagram dove insegna come si può vivere pubblicando on line come content creator, una marchigiana esportata a Dubai.

Lui è il suo compagno, Andrea Bernardi, di professione trader, insieme hanno una bimba di sei anni, insieme sono partiti per una nuova vita a Dubai. Una storia vissuta sempre sotto i riflettori che però ha conosciuto anche momenti difficili e proprio da qui parte la trasmissione di Barbareschi, nel raccontare due persone completamente diverse tra di loro. La cosa più bizzarra di questa storia è che vivono in due appartamenti differenti ma nello stesso palazzo. Andrea è pragmatico, razionale, preciso, il suo sogno è quello di far capire a più persone possibili come eliminare il paradigma di guadagno legato al tempo. Cerca di far capire al pubblico che finché le persone lavoreranno 8 ore al giorno in cambio di uno stipendio mensile, non saranno mai libere di vivere la vita dei propri sogni. Federica al contrario è sognatrice, empatica e sbarazzina, la coppia è sicuramente la più curiosa tra tutte, profilo sociale ed economico alto, entrambi vivono una vita sopra le righe che non tutti possono permettersi in un paese costoso, frequentano locali di lusso e tutto ciò che Dubai offre quotidianamente.

Sembra che la crisi sia stata innescata da un tradimento ma non abbiamo la certezza in quanto le loro opinioni a riguardo sono molto discordanti. Federica sostiene che la loro relazione era finita e che quindi la sua storia temporanea non può essere considerata un tradimento, mentre Andrea non aveva considerato del tutto terminato il loro rapporto. Non è chiaro ma voci di corridoio dicono che anche Andrea potrebbe aver avuto una storia extra-coniugale in Bulgaria, dove aveva delle aziende, ed essersi sempre posto nei confronti di Federica come quello fedele della coppia. Dunque, nello stile dei reality, si entra nella vita delle persone per provare a farsi delle domande e capire qualcosa di più delle dinamiche di coppia. Andrea e Federica promettono sorprese a tutti gli amici che li seguono ormai da molti anni.