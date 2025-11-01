Litfiba, la reunion al NoSound Fest

Servigliano (Fermo), 1 novembre 2025 – Il ‘Parco della Pace’ di Servigliano ospiterà il concerto per il ritorno dei ‘Litfiba’, nella formazione originale, un evento attesissimo dagli appassionati. Il fatto che il ‘Parco della Pace’ sia ormai un appuntamento estivo consolidato per i concerti era risaputo, ma questo 2026 propone già in cartellone due eventi che sicuramente richiameranno l’attenzione anche di più grandi, parliamo di Caparezza che si esibirà il 17 luglio e soprattutto dei ‘Litfiba’ il 18 luglio.

I Litfiba al NoSound Festival di Servigliano (Fermo) attesi per luglio

La notizia è stata ufficializzata giovedì e in poco tempo ha subito scaldato gli animi. Nel caso dei ‘Litfiba’, quello del 2026 sarà un tour con 20 date in tutta Italia per celebrare i quarant’anni di ‘17 Re’, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. L’album doppio ’17 Re’ secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, che ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

A rendere ancora più emozionante il tutto, il fatto che questo tour vedrà sul palco la formazione originale con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo. Pubblicato nel 1986 come album doppio è considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei ‘Litfiba’ degli anni ‘80, ‘17 Re’ fa parte della cosiddetta trilogia delle vittime del potere insieme a ‘Desaparesido’ e ‘Litfiba 3’.

“Sono due colpi importanti per il NoSound Fest – commenta Danilo Viozzi, coordinatore a Servigliano del festival –. Caparezza era stato annunciato la scorsa estate e sono stati già veduti oltre 1.000 biglietti, per essere precisi è la terza volta che viene a Servigliano. Per i Litfiba che tornano insieme dopo quasi 40 anni c’è grande attesa, in poche ore la prevendita ha avuto risposte importanti. Quella di quest’anno del NoSoud Fest sarà una stagione di alta qualità che proporrà oltre al repertorio consolidato anche serate rock che sicuramente richiameranno un vasto pubblico. Inoltre posso annunciare che la società Best Eventi sta valutando anche un artista straniero”. La prevendita dei biglietti per il concerto dei ‘Litfiba’ del 18 luglio al Parco della Pace’ di Servigliano all’interno del ‘NoSound Fest’ è già iniziata sulle piattaforme: Vivaticket, TicketOne e Ciaotickets.