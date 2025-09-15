“Miss Italia lancia la sfida a critiche e stereotipi”

Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 20245 – “La bellezza più pura è quella che nasce dall’unicità di ognuno di noi”, ha esordito Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024, emozionata e intensa nel suo saluto alla conferenza stampa che ha anticipato la finalissima di Miss Italia 2025. Parole che hanno trovato immediata eco in Patrizia Mirigliani, patron del concorso, che ha rivendicato con fermezza la missione ereditata dal padre Enzo: “Difendere la bellezza non come un pregiudizio, ma come un dono che si intreccia a talento e personalità. Miss Italia è un sogno che resiste ai pregiudizi e all’ipocrisia”.

La conferenza, ospitata nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio poche ore prima dello show, ha mostrato il volto corale di un’edizione definita da molti “del coraggio”: il coraggio di ripartire, di innovare e di sfidare critiche e stereotipi. Nunzia De Girolamo, chiamata a condurre la serata, non ha nascosto l’emozione: “Non sono Fabrizio Frizzi o Pippo Baudo, ma porto con me il cuore. Miss Italia è un talento prima ancora che un titolo: sul palco vedremo storie, vite, sogni che vanno oltre l’estetica”. Applausi per Francesca Pascale, presidente di giuria, che ha voluto sgombrare il campo dalle polemiche: “Ho trovato ingiuste e feroci le parole rivolte a Patrizia Mirigliani. In lei vedo una donna libera e coraggiosa, capace di traghettare questo concorso verso il rispetto e l’evoluzione”.

Alba Parietti, altro volto della giuria, ha scelto la via della sincerità: “Non mi sono mai sentita abbastanza bella per partecipare, eppure oggi sono qui a dimostrare che la femminilità è un percorso e non un canone. Il fisico passa, resta la forza di una donna pensante”.

Tra ringraziamenti agli sponsor e all’amministrazione comunale – il sindaco Vesprini ha sottolineato l’orgoglio di Porto San Giorgio per ospitare un evento in Eurovisione – è emersa una linea comune: la volontà di raccontare una bellezza plurale, fatta di talento, ironia, fragilità e determinazione. “Non è un involucro a decretare la vittoria – ha ribadito Mirigliani – ma la capacità di emozionare”. Ieri sera il PalaSavelli si è acceso sotto i riflettori, con 40 finaliste pronte a contendersi la corona. Ma al di là del verdetto, resta il segno di un’edizione che ha rimesso al centro il valore più autentico di Miss Italia: trasformare un concorso in un racconto corale di donne e di futuro.