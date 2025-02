Successo per ‘Passeggiate da cani’, il romanzo del fermano Minnucci

Fermo, 3 febbraio 2025 – Grande successo per il romanzo “Passeggiate da cani” dello scrittore fermano Maurizio Minnucci. L’opera, pubblicata recentemente da Capponi Editore, nel giro di poco tempo ha già visto una nuova ristampa.

Il romanzo racconta di un impiegato di banca in pensione che decide di acquistare il cane che ha sempre desiderato: un bulldog inglese. Scopre subito che non sarà facile: la fattrice, una campionessa mancata di nome Ofelia, è troppo anziana per garantire una gravidanza sicura, e se nascessero solo femmine resterebbero in allevamento. Dopo un’attesa snervante, arriva la notizia tanto attesa: Ofelia è incinta. Nascono due cuccioli, un maschio e una femmina, ma quest’ultima non sopravvive. Il maschio viene acquistato e portato nella sua nuova famiglia. Iniziano così le passeggiate del protagonista con Giotto, un viaggio tra frammenti di vita che lo porta a riflettere sui temi universali dell’esistenza. Giotto diventa la sua finestra su un mondo sconosciuto, popolato da personaggi stravaganti, colti e sensibili, ai margini della società moderna.

“L’idea del romanzo – spiega Minnucci - è nata perché volevo trasmettere un messaggio, quello del cambiamento che ogni essere umano deve fare per superare i pesi o addirittura i drammi a cui la vita ci sottopone. E per superarli si deve cambiare prospettiva per cercare di dare un nuovo senso alla propria esistenza. Ho utilizzato il cane perché ‘rallenta’, e questo rallentamento permette di riflettere su sé stessi e conoscere altre persone che normalmente ignoriamo”. Durante le passeggiate il protagonista riflette anche sulla sua vita, ricordando i momenti difficili passati - la perdita della madre appena adolescente - e quelli più recenti, un tumore ai polmoni che è riuscito a superare. Tutti i diritti d’autore saranno devoluti all’associazione “Amici per ODV” di Tolentino, per la scolarizzazione dei bambini in Burkina Faso.