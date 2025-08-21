Raoul Bova dà forfait un’ora prima, il sindaco: “Non è degno di questo palcoscenico”

Francavilla d’Ete (Fermo), 21 giugno 2025 – "Raoul Bova non è degno del palcoscenico dell’Orgoglio Marchigiano”. Sono le parole del sindaco di Francavilla d’Ete Nicolino Carolini, dispiaciutissimo per il modo in cui l’attore ha annunciato la sua assenza alla grande manifestazione ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, di cui il sindaco è direttore artistico, tenutasi in piazza Vittorio Emanuele per la 25esima edizione. Tra i tantissimi nomi di fama nazionale premiati, era atteso anche Raoul Bova, ospite di punta che – così come da lui richiesto – sarebbe dovuto intervenire al termine della serata in chiusura della scaletta.

Alcuni degli altri cip ospiti alla manifestazione "Notte dell'Orgoglio marchigiano": Sergio Muniz, Beatrice Luzzi, Gabriel Garko e Nancy Brilly

“La sua disdetta è stata comunicata con una semplice mail e giustificata con ‘motivi personali’ inviata un’ora prima dell’inizio dello spettacolo al suo manager con cui mi relaziono, quando fino al giorno precedente gli accordi erano tutti confermati – spiega Carolini, molto amareggiato dal contesto venutosi a creare – premesso che il mio augurio è che l’artista stia bene e in salute, è venuto meno il rispetto generale di Raoul Bova per la manifestazione che è fortemente incisiva a livello istituzionale, organizzata con il patrocinio della Regione Marche, delle cinque province della stessa regione e di 110 Comuni, di grande partecipazione di pubblico venuto anche da lontano. Quindi la mancanza di rispetto è stata per tutti, tra cui le associazioni, gli sponsor ed i partner e per tutti noi che lavoriamo con serietà, trasparenza, impegno e rispetto. La sua assenza è stata quindi fonte inevitabile di amarezza proprio in virtù del senso della manifestazione che porta il nome ‘dell’orgoglio’. Noi siamo infatti orgogliosi di esserci messi a disposizione con rispetto e riconoscenza del signor Bova, anche a fronte del suo comportamento che non può dirsi uguale al nostro”.

"Notte dell'orgoglio marchigiano": un momento della manifestazione che si è tenuta a Francavilla d'Ete

Alla proposta del manager con cui l’organizzazione mantiene contatti, di riproporre la presenza di Raoul Bova per la prossima edizione (anche in segno di scuse), la risposta del sindaco è stata determinata. “No. Non possiamo correre il rischio di un altro simile riscontro – conclude il sindaco –. Credo che Raul Bova abbia perso una bella opportunità per un confronto pubblico in un contesto distante da luoghi di gossip e che pertanto dinanzi alle ultime sue vicende personali avrebbe ritrovato intatto l’affetto dei sui fan. Ma la questione è chiusa. Simili comportamenti non sono degni del palco della ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’.