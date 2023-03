Rosa Chemical a Montegiorgio (Fermo): il concerto dell’estate

Rosa Chemical a Montegiorgio

Montegiorgio (Fermo), 25 marzo 2023 – Con l’arrivo della primavera iniziano a prendere forma i cartelloni degli eventi: a sorpresa lo staff dello ‘Square Music Festival’ di Montegiorgio annuncia il primo cantante, si tratta di Rosa Chemical che si esibirà a Piane il 9 luglio. Un giovanissimo cantante che ha animato la scena dell’ultimo Festival di Sanremo, soprattutto per il bacio scambiato durante lo spettacolo con Fedez, che per giorni ha creato discussioni su media e canali social. Mettendo da parte gli aspetti legati ai contesti sociali o all’audience, resta il fatto che Rosa Chemical è un personaggio molto in voga specialmente fra i giovanissimi.

Insomma il fortunato e proficuo rapporto di collaborazione istaurato lo scorso anno fra alcune associazioni di Montegiorgio, che portarono alla creazione della prima edizioni dello ‘Square Music Festival’, sembra continuare con successo. Lo scorso luglio lo ‘Square Music festival’ nel mese di luglio ospitò otto appuntamenti con artisti come: Nomadi, Orietta Berti, Alex Britti, Gabri Ponte giusto per fare un accenno portando nella nuova piazza di Piane di Montegiorgio migliaia di spettatori in poche serate. Il tutto offrendo anche un servizio di gastronomia con stand capaci di ospitare 600 posti seduti e bar a servizio del concerto. Lo staff dello ‘Square Music Festival’, ha rimesso in moto la macchina organizzativa, confermate già la date dei concerti: dal 6 al 9 e nuovamente dal 13 al 16 luglio, ovviamente gli spettacoli saranno ad ingresso libero, format che è risultato particolarmente gradito lo scorso anno.