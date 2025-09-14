Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia

Porto San Giorgio (Fermo), 14 settembre 2025 – Il fascino senza tempo di Miss Italia torna in televisione con una finale che promette spettacolo, emozioni e sorprese. Domani, Lunedì, il PalaSavelli di Porto San Giorgio si trasformerà in un palcoscenico di bellezza e talento, con la diretta in eurovisione su Rtv San Marino, Sky e Tivùsat), RaiPlay e Media Dab. A condurre la serata sarà Nunzia De Girolamo, pronta a guidare il pubblico attraverso una competizione che quest’anno vuole andare oltre l’estetica, puntando anche su creatività e capacità artistiche. A presiedere la giuria sarà Francesca Pascale, affiancata da volti noti dello spettacolo come Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Quaranta ragazze in gara, divise in due squadre capitanate da due ex reginette – Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024) – si sfideranno in prove di portamento, canto, ballo e recitazione. Una vera maratona a tappe, che porterà a scremare il gruppo prima a 8, poi a 4 e infine a 3 finaliste, fino alla proclamazione della nuova Miss Italia.

La serata non sarà soltanto concorso ma anche passerella di moda. Sul palco le creazioni di due maison italiane: Parosh, che reinterpreta lo stile vintage con ironia e raffinatezza, ed Ermanno Scervino, simbolo di femminilità ed eleganza artigianale. Non mancherà la musica, con ospiti che daranno ritmo e prestigio all’evento. Da Guè, icona del rap italiano, a Shablo e Tormento, fino al giovane Joshua, protagonisti all’ultimo Festival di Sanremo. Attesissimo anche Rkomi, amatissimo dalle nuove generazioni, insieme alla voce internazionale di Serhat e alla popstar Senhit. A rendere ancora più spettacolare la serata ci penseranno le esibizioni di Samuel Peron e Veera Kinnunen, ballerini già celebri a Ballando con le Stelle. Con questa finale, Miss Italia si conferma come un appuntamento capace di unire tradizione e modernità, bellezza e talento, moda e musica. Un grande evento popolare, che quest’anno porta ancora una volta i riflettori nazionali e internazionali su Porto San Giorgio. Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha espresso il suo ringraziamento a tutte le parti coinvolte: “Un sentito grazie al Direttore San Marino Rtv e alla Rai per aver reso possibile il ritorno di Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo. Ringrazio inoltre il Comune di Porto San Giorgio per l’accoglienza calorosa e il supporto continuo”.