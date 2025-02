Sibillini Romantici: “Il turismo sarà più forte dei campanili”

Fermo, 17 febbraio 2025 – L’impronta del progetto ‘Sibillini Romantici’ si fa sempre più performante per la promozione del territorio montano. Nella sala consiliare di Amandola sono state discusse nuove forme per incentivare il turismo, innescare virtuosi sistemi che creeranno indotto per le attività produttive del territorio, ma soprattutto come organizzare dal punto di vista legislativo questo organismo. L’incontro era incentrato sul tema ‘Destinazioni turistiche e le ipotesi di governance’, che interessava ovviamente i comuni e le attività produttive e commerciali di Amandola, Montedinove e Rotella che fanno parte del progetto ‘Sibillini Romantici’.

Ospiti relatori il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, insieme supportato dall’assessore Maria Rita Grazioli, l’avvocato Guido Rossi e Valerio Temperini della Politecnica delle Marche. “E’ stato un incontro molto formativo – commenta Adolfo Marinangeli – la sala era gremita, presenti operatori turistici e aziende private del territorio. Ma soprattutto sono state fornite informazioni utili per la costituzione della Dmo (Destination Management Organization), elementi che ci saranno utili anche in vista della fondazione della Cer (Comunità energetica rinnovabile). Dopo la presentazione alla Bit di ‘Sibillini Romantici’ stiamo raccogliendo importanti risultati. Questo strumento innesca una serie di necessità organizzative che andranno gestite, ma offre tante opportunità”.

L’avvocato Guido Rossi, ha fornito il suo supporto nel descrivere i vari sistemi legislative nella gestione della Dmo: consorzio, fondazione, ma sembra che alla fine quella che ha raccolto maggiori consenti fra i presenti sembra essere quella di una associazione. Altro tema affrontato quello dei ‘Club di Protocollo’ descritto minuziosamente da Valerio Temperini, ovvero un network di soggetti che operano nel settore turistico, che insieme condividono un sistema di valori per garantire una alta e condivisa qualità dei servizi. “Il Club di Prodotto – spiega Temperini – da un lato crea un maggiore impegno fra operatori con caratteristiche eterogenee, ma allo stesso tempo punta ad ottenere una maggiore visibilità. La proposta di questo territorio deve essere unica negli elementi che lo contraddistinguono rispetto ad altre proposte turistiche, creando un alto standard qualitativo e creare un brand che lo renda immediatamente riconoscibile”.