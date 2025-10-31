Teatro sold out per Linus: “Racconto me e la musica”

Fermo, 31 ottobre 2025 – Doveva essere un esperimento di poche date, quasi un gioco. è diventato uno spettacolo a teatro da sold out ad ogni tappa, da tre stagioni ormai. È il Radio Linetti live in tour, lo show di Linus fuori abbonamento per la stagione del comune con l’Amat, un nome che evoca il mondo della radio per eccellenza. Sabato sarà al teatro dell’Aquila di Fermo, già sold out e in pochissimi giorni, si tratta dello spettacolo fuori abbonamento più richiesto dagli spettatori fermani. Lui, Linus, nel giorno in cui compie 68 anni, si dice commosso da tanta attenzione: “Dopo 50 anni di radio durante i quali ho parlato sostanzialmente ad un muro, trovarmi davanti 800 persone che finiscono per divertirsi è veramente emozionante. È vero, lo spettacolo è iniziato per caso, con un’idea nata sotto Covid e poi cresciuta per raccontare di me, di questi anni, della mia musica. Oggi sono onorato di entrare nei grandi teatri d’Italia”.

Come si concilia una serata dentro i tempi della cultura?

“In realtà in modo molto naturale, l’Italia ha teatri meravigliosi ma sono adatti ad accogliere qualunque forma d’arte, sono spazi nei quali ci si incontra che poi è quello che mi piace fare. Racconto di me e di quello che ho vissuto in questi anni e alla fine chi c’è finisce per identificarsi e divertirsi. I social ti danno un riscontro immediato, mi scrivono in tantissimi, è una gioia condivisa”.

Un viaggio personale e coinvolgente in cui il direttore artistico ed editoriale di Radio Deejay si mette in gioco portando sul palco con l’autenticità, che da sempre lo contraddistingue, la propria storia, fatta di racconti, emozioni, ricordi e aneddoti sorprendenti, intrecciandola con brani che hanno segnato i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera lavorativa. Un’occasione unica per conoscere il lato più intimo di una voce familiare che ogni giorno accompagna milioni di spettatori attraverso uno dei programmi radiofonici più ascoltati del nostro Paese, ’Deejay Chiama Italia’.

E’ la magia della radio che non si può spiegare?

“Io ho avuto la fortuna di avere 18 anni nel 1975, quando sono nate le radio. È una magia, appunto, e non la saprei spiegare nemmeno io. Va solo vissuta e sono felice che non finisce ma si modifica con le persone, cresce con gli anni e raccoglie sempre emozioni”. ’Radio Linetti live in tour’ offre al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza intensa, capace di unire leggerezza e profondità, risate e riflessioni, in uno spettacolo che abbatte i confini tra radio e ascoltatori, tra palco e platea.

Anche con una parrucca di lunghi capelli neri, per una delle voci iconiche del mondo della radio.

“Anche quella è una scena che è nata per caso, mi metto in gioco completamente perché mi diverto io per primo. Anche se lo spettacolo è una macchina che ha tutti gli ingranaggi, i passaggi da rispettare, i tempi. A lato del palco Matteo Curti, portavoce di leggerezza, con i suoi interventi ironici contribuisce a mantenere un ritmo vivace e interattivo, aggiungendo una dimensione divertente allo spettacolo. Poi c’è la radio che mi ha allenato ad affrontare qualsiasi imprevisto e ogni sfida. A chi verrà sabato nel vostro bel teatro dico di prepararsi, ci divertiremo tutti insieme”.