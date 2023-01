Emiliano Bengasi durante la premiazione degli Italian Wedding Awards 2019

Fermo, 27 gennaio 2023 – Lo stilista fermano Emiliano Bengasi vince il Wedding Awards 2023 di Matrimonio.com e si conferma come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia. Si tratta dell’ottavo riconoscimento su un totale di 10 edizioni. Lo stilista inoltre ha ottenuto, negli anni, numerosi altri riconoscimenti: è stato finalista agli Oscar Internazionali della sposa organizzati da Elle spose come Miglior Stilista Emergente e Miglior Sfilata, Eletto da Elle spose tra i 30 migliori atelier d’Italia in cui trovare l’abito perfetto, vincitore nel 2022 degli oscar marchigiani nella categoria imprenditore dell’anno nella categoria Fashion. Il Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate.

Bengasi è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Sposa e accessori, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com.

Corsa ai matrimoni

«Nel 2022 - spiega lo stilista - abbiamo assistito a un boom di matrimoni dall'inizio della pandemia e questa edizione vuole essere anche un omaggio al duro lavoro svolto dalle imprese per la ripresa del settore nuziale . Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di eventi senza precedenti.

Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore».

Emiliano Bengasi, ha ottenuto un totale di 176 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 5.0 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi . Un premio più che meritato e che include l'azienda tra le migliori del settore wedding in Italia, con un valore significativo per le coppie impegnate nei preparativi di nozze, in quanto rappresenta una garanzia e può fare la differenza nella scelta dei fornitori. «Tutte le edizioni sono speciali, - conclude o Bengasi - eppure questa ha una ragione d'essere persino maggiore. Dopo due anni di pandemia molto difficili per il settore, in cui i professionisti sono stati costretti a fermare l'attività subendo gravi perdite, quest'anno possiamo finalmente parlare di un'edizione in cui i matrimoni sono stati celebrati in grande stile.

Le imprese e il loro staff hanno lavorato senza sosta, weekend compresi, e hanno allungato la stagione dei matrimoni praticamente per tutto il 2022; per questo, oltre al riconoscimento individuale, Wedding Awards 2023 vogliono essere un omaggio a tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per mettere in moto la ripresa del settore».

Oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, tra le più di 68.000 imprese presenti su Matrimonio.com, si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Prossimo impegno di Bengasi sarà la sfilata alla Milano Bridal Week dove le più importanti e prestigiose aziende del settore presenteranno le collezioni 2024.