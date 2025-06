“Incredibile, ragazzi: apriamo il concerto di Vasco all’Olimpico”

Fermo, 26 giugno 2025 – Ancora poche ore e poi per la band XGiove si tratterà di calcare uno dei palchi più ambiti, più sognati: allo stadio Olimpico di Roma, avranno l’onore e l’onere di aprire il concerto di Vasco Rossi. Una vetrina di lusso per Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Giacomo Strappa (chitarra), Andrea Massetti (basso) di Porto Sant’Elpidio; Ludovico Bartolozzi (bouzouki, di Smerillo); Federico Piermartiri (batteria, di Monte Urano). Hanno vinto il Cantagiro, per due volte finalisti a San Marino per l’Eurovision Song Contest, hanno aperto i concerti di Zucchero, Caparezza, Litfiba, Gabry Ponte. E adesso l’ulteriore alto di qualità con Vasco e, in concomitanza, esce il loro nuovo singolo ‘Resistere’. “E’ un brano nuovo che uscirà a mezzanotte tra il 26 e il 27 giugno. Lo proporremo davanti agli oltre 60mila dell’Olimpico. Portarlo per la prima volta proprio su quel palco, prima di un’icona come Vasco, è più di un traguardo: è un passaggio simbolico. Un’occasione importante, che vivremo mostrando la nostra parte più autentica” racconta Buccioni, il frontman della band.

La band XGiove che aprirà il live di Vasco Rossi

Come siete arrivati su quel palco?

“Abbiamo partecipato al Festival di Zocca, promosso dalla produzione di Vasco e siamo arrivati terzi. Venivano esaminati 12 progetti, tanti quanti le tappe del tour e a noi è toccato l’Olimpico che, in realtà, era quello a cui puntavamo e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”.

Come vi state preparando?

“Stiamo provando tantissimo, facendo attenzione a ogni minimo dettaglio. Un lavoro un po’ sfiancante ma necessario per giocarcela al meglio. Di solito, prendiamo le cose con leggerezza. Stavolta la pressione sarà diversa. Vogliamo che tutto sia perfetto, per sfruttare al massimo i 15 minuti che avremo a disposizione. La notizia è uscita un mese fa, molti ragazzi che conosciamo avevano già preso i biglietti non pensando che ci saremmo stati anche noi sul palco per cui ci ritroveremo nelle prime file alcuni dei nostri amici”.

Che brano è ‘Resistere’?

“E’ potente, radicato nel folk rock. Racconta in modo diretto e viscerale la volontà di resistere, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. Un testo che attraversa la paura, il vuoto, l’ansia, ma anche la determinazione di chi continua a lottare”.