Droga a Fermo sequestrati 16 chili di stupefacenti: avrebbero fruttato 400mila euro

Il denaro sequestrato dalla Fiamme Gialle nel corso dell'operazione

Fermo 15 marzo 2023 - Quattro persone in manette, sequestrati più di 16 chili di droga per il valore di 400mila euro, quattro auto e 53mila euro in contanti. E’ questo il bilancio di un’operazione antidroga messa a segno dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo.

I militari delle Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Fermo nell’ambito di un’indagine che ha portato all’arresto di un 36enne elpidiense di origini albanesi, considerato il fulcro di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutta la provincia di Fermo. Con lui in manette sono finiti anche un italiano e due albanesi residenti a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

Quando i finanzieri hanno fatto scattare il blitz nell’abitazione di Porto Sant’Elpidio del capo dell’organizzazione, coadiuvati dalle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Fermo e dal “cash-dog” della Compagnia pronto impiego delle Fiamme Gialle di Ancona, hanno rinvenuto 53mila euro in banconote provento dello spaccio di droga. I militari in azione hanno provveduto anche a sequestrare due vetture di grossa cilindrata nella disponibilità del 36enne, un furgone, 6 telefoni cellulari e varia documentazione, al momento sottoposta al vaglio degli inquirenti.

Nella circostanza, oltre al supporto delle unità cinofile antidroga del Gruppo di Fermo, si è rivelato determinante l’impiego dell’unità cinofila antivaluta , “cash-dog”, un cane di razza pastore tedesco che, a seguito di addestramento specifico, è in grado di riconoscere l’odore delle banconote.

L’intervento messo a segno dalle Fiamme Gialle si inserisce nell’ambito di un filone investigativo che nei mesi precedenti aveva consentito cospicui sequestri di sostanze stupefacenti. In particolare, in due distinti interventi condotti nei mesi di agosto ed ottobre 2022, rispettivamente a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, erano stati tratti in arresto gli altri tre componenti della banda, pervenendo al sequestro complessivo di importanti quantitativi di stupefacenti di varia natura: 2,2 chili di eroina, oltre 2 chili di cocaina, 5,8 chili di hashish e 6,7 chili di marijuana.

L’operazione ha permesso di impedire l’immissione sul mercato, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, di un notevole quantitativo di stupefacente, la cui vendita, oltre a danneggiare la salute dei consumatori, avrebbe altresì fruttato illeciti guadagni per oltre 400mila euro.