Agricoltura, revoca dei fitosanitari e lotta contro i parassiti: raccolti a rischio

Fermo, 2 marzo 2025 – Ogni giorno tutti si nutrono di ciò che produce l’agricoltore. Considerazione fondamentale per riflettere sulla qualità del prodotto agricolo che si acquista al supermercato. Conoscere cioè, chi lo ha coltivato e con quale metodologia a salvaguardia della salute delle persone.

Da qui, la criticità che investe gli agricoltori, legata alla drastica revoca degli agrofarmaci o fitosanitari. Sostanze cioè, utilizzate per la difesa e cura delle piante, nel percorso di produzioni di qualità, sane e a garanzia della salute del consumatore. Per dare un’idea dell’entità della revoca dei fitofarmaci in Italia, basta dire che si è passati da 17.246 prodotti autorizzati 50 anni fa, a 556 sostanze attive autorizzate oggi, pari ad una restrizione del 75% con una media di 390 revoche all’anno. Nonostante la revoca degli agrofarmaci sia stabilita dalla commissione europea, l’indice italiano manca di reciprocità con altre nazioni.

La Spagna, ad esempio, principale concorrente d’Italia nel settore agricolo, può contare sul doppio delle sostanze attive autorizzate in Italia, mentre nei Paesi oltreoceano vengono utilizzate sostanze chimiche vietate in Italia ormai da anni per accertata tossicità. Eppure, i prodotti agricoli di importazione finiscono sui banchi del supermercato accanto a quelli italiani. “Partiamo dal presupposto che parlare dell’importanza dei fitofarmaci non significa promuovere la chimica – spiega l’agronomo Severino Belleggia – ma disporre di una risposta immediata ad attacchi e malattie delle piante sempre più frequenti, a garanzia della salubrità del prodotto finale. Gli ultimi anni sono distinti da cambiamenti climatici che favoriscono la proliferazione di funghi e batteri, e i produttori fanno i conti con insetti parassiti alieni, provenienti da altre zone del mondo a causa dei movimenti veloci delle importazioni di merci. Basti pensare – prosegue – che nella scorsa stagione in Valdaso c’è stata la perdita del 70% del raccolto di pesca tardiva a causa dell’invasione della mosca mediterranea, nuova a quest’area. E’ solo un esempio su tanti casi simili, che dovrebbe far riflettere su come la revoca dei fitosanitari metta in crisi l’agricoltura, privandola della difesa da continui attacchi di nuovi parassiti, che non hanno antagonisti. Ciò provoca il crollo del raccolto, bilanci negativi alle aziende e favorendo la disponibilità sul mercato di prodotti esteri, coltivati con gli stessi fitosanitari revocati o vietati in Italia”.

La severità dei protocolli di produzione agricola italiana, rispetto ad altre nazioni europee ed extraeuropee, è tema noto. “Il divieto delle sostanze deriva da accertamento scientifico di tossicità – spiega Belleggia – mentre la revoca spesso è legata alla mancata redazione di dossier che ne comportano la scadenza di registrazione. Premesso che l’agricoltore non usa i prodotti in maniera sconsiderata ma sa che nessuno comprerebbe un frutto marcio, la drastica riduzione dell’utilizzo di agro farmaci lascia l’emergenza fitosanitaria senza risposta nella difesa delle colture. Ciò comporta la necessità di rafforzare il sistema di assistenza tecnica attraverso un’agricoltura a basso impatto ambientale o a residuo zero. Questo richiede investimenti che solo aziende strutturate possono permettersi”.