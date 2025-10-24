Aziende al Fermo Forum: “Lavoriamo per i brand del lusso”

Fermo, 24 ottobre 2025 – Inizio senza dubbio positivo per la rassegna ABC Accessori Borse Calzature che ha aperto i battenti l’altro ieri mattina al Fermo Forum. Sin dall’inizio la rassegna ha fatto registrare una numerosa partecipazione di operatori a conferma della validità della formula fortemente voluta da Valentino Fenni.

Andrea Calua Sardella dell’azienda Cometa di Montegranaro ci ha detto: “La nostra storia aziendale è iniziata oltre quarant’anni fa quando mio nonno avviò la produzione di macchine da cucire per i calzaturifici. Grazie all’evoluzione tecnologica che abbiamo costantemente introdotto nel corso degli anni l’azienda attualmente produce per macchine altamente innovative che riescono a soddisfare i grandi brand del lusso”.

A quali settori vi rivolgete?

“Attualmente le nostre macchine sono utilizzate dai calzaturifici e dalle aziende che producono accessori e in particolar modo le borse. Nel corso degli anni abbiamo anche iniziato la produzione di sistemi di cuciture per il settore automotive che ha fatto registrare considerevoli trend di sviluppo”.

Esportate i vostri prodotti?

“L’incidenza delle esportazioni attualmente è di circa il 60% e il mercato di riferimento è quello dei Paesi dell’Unione Europea e in particolar modo Francia Spagna, Germania e Lituania mentre i nostri prodotti vengono venduti nei Paesi extra Ue anche negli Usa”.

Come giudicate la fiera ABC?

“Questa fiera può essere molto interessante perché permette agli operatori di visitare le varie aziende della filiera del distretto calzaturiero”.

Gianluca Maglianesi della DM Project di Porto Sant’Elpidio ha detto: “La nostra aziende è stata costituita nel 1994 e produciamo tacchi e fondi per calzature. La nostra produzione è di fascia medio alta e considerando questa tipologia produttiva i nostri clienti sono i più prestigiosi brand del lusso”.

La vostra produzione viene anche esportata all’estero?

“Certamente i nostri principali mercati di riferimento sono in Europa e in particolar modo Spagna e Polonia”.

È importante per voi il Made in Italy?

“Certamente noi produciamo tutto internamente e considerando la nostra tipologia di clientela abbiamo caratterizzato la nostra collezione inserendo dei cristalli che riescono a impreziosire le cosiddette scarpe gioiello che sono particolarmente apprezzate dal mercato soprattutto in questo momento considerando che stiamo registrando un ritorno alla calzatura classica dopo anni di snackers”.