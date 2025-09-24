I brand del lusso fanno shopping nel fermano

Fermo, 24 settembre 2025 – I grandi brand fanno shopping nelle aziende del distretto del fermano presenti a Lineapelle che ha aperto i battenti ieri mattina nei padiglioni di FieraMilano a Rho. Nella prima giornata della rassegna sono stati i brands del lusso a sottoscrivere ordini negli stand delle aziende del nostro territorio. Michela Bassetti della Coba di Sant’Elpidio a Mare ci ha detto: “Sono passati nel nostro stand i nostri clienti dei marchi del lusso come ad esempio Chanel, Hermes e Luis Vuitton”. Quindi la fiera è iniziata nel migliore dei modi? “Anche ascoltando le indicazioni dei buyers delle maison del lusso emerge chiaramente che quest’anno sarà una stagione di transizione. Quindi si prospetta una situazione in chiaroscuro”. Quali sono i vostri timori? “In questa prima parte della rassegna sono mancati i buyers delle aziende della fascia media dei brands di moda, ma confidiamo di incontrarli nei prossimi giorni della fiera”. Il distretto del fermano conferma di essere, per gli accessori, la più importante realtà al mondo. Non sorprende quindi se le aziende della provincia di Fermo continuano a fare acquisizioni di altre realtà italiane. Un esempio in tal senso è la Italmetal di Servigliano che ha portato felicemente a termine l’acquisizione della Lorad di Bergamo.

“Con questa acquisizione – ci ha detto Sante Cippitelli – siamo riusciti a creare il più importante polo in Italia specializzato nelle fibbie. Le due aziende pur rimanendo con le rispettive specificità produttive di Bergamo e di Servigliano riescono a garantire un enorme parco di campioni che riesce a soddisfare pienamente le richieste della clientela soprattutto quella dei brand del lusso e del casual. Ovviamente l’headquarter dell’azienda è a Servigliano e lì vengono decise le strategie di sviluppo e di crescita”. Una nuova realtà che viene quindi premiata dal mercato? “Certamente e da questa fiera ci aspettiamo di aumentare i nostri clienti soprattutto stranieri anche se avvertiamo delle difficoltà da parte dei compratori statunitensi condizionati dai dazi decisi dagli Usa”.

Esplorazione creativa, condivisione progettuale, networking commerciale e modelli di ingegneria artigianale unitamente a nuovi orizzonti di ingegneria artificiale. Sono questi gli elementi che balzano agli occhi visitando Lineapelle che celebra la sua edizione numero 106 proponendo una stimolante ricchezza di contenuti e sinergie. Fattori che la confermano come il momento di perfetta sintesi stilistica e produttiva per la filiera globale della moda, del lusso e del design. Un vero e proprio laboratorio di futuro che, per ragioni logistiche legate all’organizzazione e allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Lineapelle accoglie 1.150 espositori (concerie, accessori e componenti, tessuti e materiali sintetici) provenienti da 37 nazioni. La loro eccellenza creativa e manifatturiera vale un giro d’affari annuo di circa 11 miliardi di dollari e raccoglie attorno a sé un universo manifatturiero – quello che gravita attorno a Lineapelle – composto da oltre 50.000 aziende che danno lavoro a oltre 1 milione di addetti, fatturano circa 170 miliardi di dollari e rappresentano oltre il 40% del giro d’affari della filiera globale. Il panorama di mercato delle filiere che si incontrano a Lineapelle continua a essere complicato, con difficoltà diffuse registrate nel primo semestre dell’anno sia a livello settoriale che geografico.