Calzaturieri in missione al Micam: “Prove di resilienza contro la crisi”

Fermo, 22 febbraio 2025 –

Tutto pronto per il Micam: 93 aziende marchigiane alla conquista dei buyer da tutto il mondo. Confindustria Fermo, dalla provincia che la fa da padrona con 53 imprenditori del calzaturiero, scalda i motori in vista dell’edizione 2025 della fiera del settore, in scena da domani a martedì a Milano. Gli imprenditori sono consapevoli della crisi che sta interessando il comparto, ma vogliono dimostrare la loro resilienza. Il 2024, a livello nazionale, si è chiuso con un calo dell’export (-8,4% in valore), del fatturato (-9,4%) e una flessione della produzione.

“Siamo pronti con le nostre collezioni, frutto di un lungo e intenso lavoro che non rinunciamo mai a fare, anche se ancora non è stata risolta la questione del credito d’imposta legato all’innovazione, che per un calzaturiero è proprio il campionario”. Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici, guida la compagine di 93 imprese che dalle Marche raggiungerà Milano per la 99esima edizione. Qui saranno in vetrina 835 brand, per la metà stranieri, provenienti da 28 Paesi.

“La provincia di Fermo resta la prima forza, con i suoi 53 imprenditori, dei quali ventuno da Montegranaro, un’ottantina di brand, seguita da Macerata con trenta aziende. La collocazione sarà all’interno del Micam tra i padiglioni 1-3, fascia Premium, e i 2-4, Contemporary – spiega ancora Fenni –. Si tratta di un Micam importante e arriva dopo le fiere in Germania, che hanno confermato le difficoltà del mercato tedesco, sempre più attratto dal prezzo, oltre che dalla qualità. A Milano, grazie anche alle operazioni di incoming messe in campo da Assocalzaturifici, le opportunità non mancheranno. Dobbiamo farci trovare pronti, raccontando al meglio quello che soltanto il nostro distretto sa creare, unendo la manifattura con la tecnologia”.

Per dare risposte anche “fuori” dallo stand, Confindustria Fermo ha organizzato un incontro molto importante: domani pomeriggio, alle 15.30, il governatore Francesco Acquaroli dialogherà con la presidente di Confindustria Moda Accessori, Giovanna Ceolini. Con loro, i presidenti delle sezioni calzature di Fermo, Ascoli e Macerata, oltre al presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, e al presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini.

“Abbiamo scelto di aprire un focus con le figure di spicco che possono aiutare e supportare il settore calzaturiero, soprattutto favorendo l’internazionalizzazione delle nostre aziende – osserva infatti il numero uno di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani –. Non è un caso che poche settimane fa sia stato firmato un protocollo tra la Regione Marche e Assocalzaturifici. Questa è la prova che restiamo il riferimento italiano grazie alla resilienza e alla capacità di innovarsi di tutti i nostri imprenditori”.