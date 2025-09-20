Cna, l’appello ai candidati: “Zes, nessuno resti escluso”

Fermo, 20 settembre 2025 – Credito, lavoro, sanità territoriale, Zona Economica Speciale, infrastrutture materiali e digitali, certezze per il comparto balneare. La Cna di Fermo sta incontrando in queste settimane i candidati alle elezioni regionali, consegnando un documento di proposte che fotografa criticità e priorità d’intervento per l’economia reale, nel quale si chiedono risposte operative su credito, competenze, costi e mercati, senza dimenticare le nuove tipologie di impresa che stanno nascendo, le problematiche del sistema moda ancora in sofferenza e le filiere. “Chiediamo di mettere al centro le Pmi, con strumenti di credito efficaci, formazione tecnica e digitale aderente al fabbisogno, sostegno all’internazionalizzazione e un piano serio su costi energetici, del lavoro e materie prime”, afferma Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo. “Serve anche una governance forte per proteggere le filiere esposte ai dazi e riaprire mercati: il nostro distretto non può permettersi incertezze”.

Aggiunge il direttore Cna Andrea Caranfa: “Parliamo di cose concrete: una Zes davvero accessibile anche ai comuni oggi esclusi, strade e ferrovie che accorcino le distanze, fibra e 5G dove oggi manca la connessione. Sanità di prossimità, uffici pubblici presenti anche a livello provinciale e certezze per i balneari non sono dettagli: sono condizioni per far restare le imprese, attrarre investimenti e dare servizi alle famiglie”. Cna valuta positivamente l’estensione della Zona Economica Speciale alle Marche e chiede alla Regione di studiare misure compensative dedicate a quei comuni fermani che oggi risultano esclusi dal perimetro degli aiuti (Moresco, Petritoli, Monte Giberto, Monterubbiano, Lapedona, Monte Vidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Ponzano di Fermo), così da diffondere i benefici e sbloccare investimenti sul territorio. “Sul fronte infrastrutturale, ricorda ancora Caranfa, riteniamo necessario un piano integrato e pluriennale: dalla messa in sicurezza e scorrimento della rete stradale (SS16 e bretelle di bypass) al completamento della Mezzina, fino alle decisioni sulla terza corsia A14 e allo sviluppo dell’ “asse mare-monti”, così come altrettanto strategiche la manutenzione del territorio contro il rischio idrogeologico e il superamento definitivo del digital divide nelle aree collinari e interne”.

Cna chiede di modernizzare la sanità pubblica territoriale, tenendo fermo il ruolo dell’Ospedale “Murri” quale presidio provinciale e programmando da subito la funzione delle nuove strutture di Fermo e Amandola (punti di primo intervento, specialistica ambulatoriale), per ridurre trasferimenti verso altri capoluoghi, potenziare medicina di prossimità (Case della Salute, assistenza domiciliare) e gestire il ricambio nei medici di famiglia. E ancora, uffici periferici: digitale sì, ma con presìdi sul territorio e poi le richieste di certezze e omogeneità per il comparto balneare e Bolkestein: “Stiamo ricordando a tutti i candidati che incontriamo – precisano i vertici Cna – che gli operatori chiedono regole certe, il riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari e procedure omogenee tra comuni costieri, aggiornando i Piani di Spiaggia al GIZC per bandi validi e non distorsivi”.