Fiere in chiaroscuro: Nord America e Asia mettono nel mirino il sistema moda del Fermano

Fermo, 19 settembre 2024 – Un bilancio in chiaroscuro può essere tracciato alla fine delle diverse fiere del sistema moda che si sono svolte in questi giorni a Milano. La partecipazione di compratori stranieri e di quelli italiani non ha certamente fugato del tutto i timori della vigilia considerando l’attuale fase congiunturale particolarmente negativa. Comunque la strategia di unire in dati quasi sempre coincidenti le diverse manifestazioni del sistema moda si è rivelata vincente in quanto ha permesso agli operatori di visitare più rassegne contemporaneamente abbassando i costi.

MICam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel e The One Milano hanno chiuso ieri registrando 40.950 visitatori professionali di cui il 45% dall’estero provenienti da 140 Paesi. Le performance migliori dall’Europa provengono da Spagna, Germania e Francia. Brillanti i risultati dal Nord America che segnano un aumento a doppia cifra (Canada e Usa); a seguire l’Estremo Oriente con Cina e Giappone in testa. Le fiere si confermano protagoniste indiscusse nel panorama dell’innovazione, rispondendo alle esigenze del mercato con eleganza e precisione, anche in periodi sfidanti.

Hanno rafforzato il loro ruolo come hub di incontro e di sviluppo, incarnando l’essenza dell’eccellenza. Con la partecipazione di startup visionarie e collaborazioni con istituti di formazione e università, ogni evento è un viaggio immersivo tra creatività e tecnologia. Innovazione ed estro creativo sono stati i veri protagonisti delle giornate, dove le collezioni di accessori moda più esclusive hanno sfilato sotto le luci dei riflettori, in un’atmosfera glamour che ha anticipato i trend del futuro. Un’esperienza unica, dove il business e la creatività si fondono alla perfezione. In un periodo di profonda trasformazione per il mondo della moda, dominato dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, quest’anno le fiere hanno unito al loro messaggio di business, centrato sui metodi di produzione, sulla capacità artistica e sulla catena del valore, un focus su formazione e opportunità lavorative per le nuove generazioni. Un ponte tra scuola e impresa, con numerose occasioni per i giovani di entrare in contatto diretto con il mondo aziendale.

Il management della Carifermo ha partecipato alle fiere del sistema moda incontrando i clienti e confrontandosi sui riscontri avuti, confermando la forte attenzione alla filiera del calzaturiero e la volontà di essere vicina agli espositori, soprattutto nell’attuale contesto economico. Erano presenti a Milano, insieme al Direttore Commerciale Carifermo Roberto Bene, Daniele Ascenzi, Andrea Petrini e Andrea Boccatonda.

Un’edizione del Micam che ha visto diversi cambiamenti organizzativi, tra cui la riduzione di un giorno ed un numero maggiore di espositori nonostante l’incertezza del momento. Roberto Bene, Direttore Commerciale Carifermo ha commentato: “Teniamo molto alla nostra presenza alle fiere milanesi. Vogliamo essere accanto ai nostri clienti nei momenti importanti in modo da rafforzare ulteriormente la nostra relazione per una consulenza che porti a soluzioni personalizzate. Viste le premesse, il riscontro sul Micam è moderatamente positivo. A Lineapelle, dove siamo stati oggi, (ieri per chi legge) abbiamo trovato un ambiente più incoraggiante, conseguenza anche del fatto che molti clienti ormai hanno diversificato, collaborando non solo con il calzaturiero ma anche con altri settori”.