Fondazione Its: sfiduciato Santori, Silvestri presidente. Ma Santori: “Illegittimo”

Fermo, 20 ottobre 2025 – Andrea Santori sfiduciato dal Cda della Fondazione Its Smart Academy e Luca Silvestri nominato presidente con Paolo Silenzi (già presidente regionale Cna) come vice presidente: “Una decisione assunta secondo quanto previsto dallo Statuto, nel corso della riunione straordinaria del 18 ottobre. Il Cda, nella sua composizione aggiornata con il nuovo delegato della Provincia di Fermo, Massimo Tramannoni, ha accolto all'unanimità dei presenti la mozione di sfiducia espressa nei confronti del presidente in carica Andrea Santori, deliberando l’immediata revoca in capo allo stesso dell’incarico”.

“Tutto illegittimo – tuona immediatamente Santori, assente al cda straordinario di sabato scorso – nella forma e nella sostanza, soprattutto dopo l’assemblea e il Cda del 16 ottobre. Lo statuto non prevede nulla. Io sono ancora presidente”.

Sono attesi ulteriori, imminenti, chiarimenti destinati a fare un minimo di luce sulla confusione totale in cui è piombata la Fondazione e che non fa certo bene alla sua immagine (già compromessa dalle polemiche e accuse delle scorse settimane all’indirizzo di Santori) per di più a pochi giorni dall’avvio dei corsi dell’Its per i quali si erano presentati alle selezioni circa 200 studenti.