Arrivano da Fermo le scarpe rosa con tacco a stiletto indossate da Giorgia Meloni al G7

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 14 giugno 2024 – Giorgia Meloni fa notizia sempre e attira particolare curiosità anche il suo abbigliamento. E nell’outfit scelto per il G7 in corso in questi giorni in Puglia, la prima sottolineatura è stata per il Made in, essendo capi prodotti in Italia. Un Made in Italy in cui c’è anche un pizzico di orgoglio marchigiano, o meglio fermano: le décolleté indossate dalla presidente del Consiglio sono made in Fermano, prodotte dalla Loriblu, azienda di Porto Sant’Elpidio, a capo della quale c’è la famiglia Pilotti – Cuccù.

Il tailleur con pantaloni a palazzo e un top maglia intonato sono di un brand di San Zeno Naviglio, nel Bresciano "che afferma di utilizzare solo manodopera italiana per la realizzazione dei capi" precisano le agenzie.

E, appunto, sono italiane, anche le décolleté del marchio Loriblu, in color rosa cipria, perfettamente in tinta col tailleur, con tacco a stiletto.

"Sì, sono le nostre" conferma, compiaciuta, Annarita Pilotti, già presidente di Assocalzaturifici, ora alla guida di Confindustria Moda. "Non le ha prese da noi - aggiunge - nell’outlet che abbiamo nella nostra azienda per cui deve averle acquistate nei nostri negozi, o a Roma, o a Milano. Ma noi ci conosciamo da tempo. Già da quando ero presidente Calzaturificio: la Meloni è venuta più volte ospite al Micam, in giro per i padiglioni, ci conosciamo e lei conosce Loriblu. Qualche anno indietro, quando era in giro nelle Marche per campagne elettorali, è capitata diverse volte qui, nello spaccio".

Una cliente non abituale, evidentemente, ma che non disdegna di scegliere e indossare Loriblu in occasioni importanti, come una trasmissione televisiva o, come in quest’ultimo caso, per un summit con i grandi della terra.

"Evidentemente, conosce bene il nostro marchio, indossa comodamente le nostre calzature, per cui deve essere andata in negozio e averle acquistate" prosegue la Pilotti. L’imprenditrice non nasconde un doppio motivo di soddisfazione, pensando che tra tante griffe, abbia scelto proprio décolleté made in Porto Sant’Elpidio e Made in Loriblu, "perché, comunque sia andata, se l’abbia acquistato in negozio o online (perché l’azienda ha anche l’e-commerce, ndr) ci fa ancora più piacere che abbia scelto proprio Loriblu".