Maurizio Iacopini: "Io, stilista porto le mie scarpe fino a Dubai"

A lezione dallo stilista Maurizio Iacopini

Porto Sant’Elpidio (fermo), 22 marzo 2023 – Maurizio Iacopini (50 anni) è partito tanti anni fa dalla sua Porto Sant’Elpidio e dallo storico calzaturificio Iacopini (di cui rappresenta la terza generazione) dove ha mosso i primi passi come stilista ma, nonostante sia in giro per il mondo da quasi trent’anni disegnando collezioni per i più importanti brand della moda, nonostante abbia scelto di fermarsi a Dubai dove gli sceicchi lo chiamano ‘Maestro’ e dove è conosciutissimo come designer e docente della Esmod, (l’università della moda di Dubai), non ha mai perso di vista le sue origini.

"Per me è motivo di orgoglio essere un marchigiano a Dubai, essere un forte trait d’union tra il Golfo e le Marche. Ai miei studenti (finora ne ha formati 12 e 4 sono in corso, ndr) insegno il mestiere di stilista, li porto fino alla realizzazione delle collezioni, indirizzandoli nella scelta di materiali e accessori ovviamente italiani, marchigiani in particolare. Insegno solo a studenti che accettano di lavorare con le Marche" dice.

Di tornare a Porto Sant’Elpidio non se ne parla. Iacopini resterà a Dubai "ma nella mia città d’origine e nel distretto porto i nuovi designer. A giugno tornerò con quattro ex studenti che vogliono realizzare le collezioni e fare investimenti con i nostri formifici, solettifici, calzaturifici, concerie. Sto già selezionando alcune aziende". Iacopini ha motivi più che validi per restarsene nel Middle East dove ha capitalizzato il suo know-how di stilista, diventando un punto di riferimento per gli amanti del Made in Italy, corteggiatissimo da principi arabi che amano le scarpe che lui disegna e realizza a mano apposta per loro, e dove è richiestissimo per i corsi di formazione della Esmod perché "ormai qui, chi vuole entrare nel mondo della calzatura, deve passare per forza da me".

La scorsa settimana, durante la fiera internazionale della pelle di Dubai (presenti anche molti espositori marchigiani e italiani) ha tenuto lezioni di footwear design e prototipia a una vasta platea di aspiranti designer e "durante le mie masterclasses, è accaduto che ministri degli Emirati Arabi mi hanno inviato ad Abu Dhabi, chiedendomi di andare a insegnare lì. Una soddisfazione enorme".

A Dubai e dintorni chi vuole diventare stilista di calzature? "Soprattutto donne, dai 25 ai 32 anni. Donne in carriera, manager della moda, influencer, tutte persone di altissimo profilo che non sanno nulla del mestiere per cui le introduco nel mondo del design e dello stile, alla scoperta della pelletteria e di tutti i componenti fino alla creazione del prototipo". L’obiettivo di Iacopini: "Diventare sempre più la figura di riferimento nel Golfo nelle relazioni Medio Oriente - Italia attraverso il design e le collezioni delle nuove generazioni di stilisti".