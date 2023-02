Tendenze moda al Micam: l'evoluzione delle sneakers e torna il gusto degli anni 60-70

Milano, 21 febbraio 2023 – Nei padiglioni del quartiere fieristico Rho di Milano, in occasione di Micam95 (dal 19 al 22 febbraio), la fiera internazionale di calzature più importante al mondo, sono state protagoniste le collezioni di calzature autunno/inverno 2023-2024 di circa 1000 produttori, provenienti da tutto il mondo (451 gli espositori internazionali), una consistente percentuale dei quali (oltre 100) era rappresentata da calzaturieri provenienti dal distretto fermano maceratese, nelle Marche.

Girando per i padiglioni fieristici di Rho, un dato è parso evidente, per l’ennesima volta: le sneakers sono un accessorio ormai imprescindibile per l’uomo e per la donna e, nella loro evoluzione, le forme, le linee, i materiali con cui vengono realizzate si stanno sempre più affinando e raffinando.

Le tendenze del prossimo inverno



Anche per il prossimo inverno, infatti, la moda delle calzature da uomo e da donna predilige prevalentemente modelli di scarpe molto confortevoli, easy, adatte per il tempo libero ma anche per il lavoro. Sono, appunto, le sneakers. Ma c’è un grandissimo ritorno (se mai sono stati ‘dimenticati’) dei mocassini con il morsetto in metallo, ma anche puliti; così come degli scarponcini tipo anfibio ma completamente rivisitati e attualizzati, resi più modaioli e di tendenza, grazie alle linee pulite, alle punte arrotondate, realizzati per lo più in pelle, nei colori naturali dell’autunno.

Parola d’ordine comodità



Negli spazi espositivi non è passato inosservato, infatti, il tripudio di marroni, in tutte le sfumature possibili (anche con sapienti effetti invecchiamento), all’immancabile nero, al blu (anche se meno frequente), ai rossicci, ai verdoni. E’ stata ricorrente anche la scelta dello scamosciato, in molti casi abbinato al pellame per un gradevole ed elegante effetto a contrasto. Altro comun denominatore per le calzature quotidiane tipo sneakers che non conoscono crisi, i fondi in gomma, tutti importanti, più o meno voluminosi ma, sempre molto leggeri, per scarpe pensate principalmente all’insegna della praticità e della comodità.

Anni ‘60 e ‘70



Per la donna, oltre alle scarpe sportive, nelle collezioni autunno – inverno c’è la tendenza a rifarsi agli anni ’60-’70, sia pure in maniera più sofisticata e più cool, con tacchi squadrati, non più estremamente alti, le tomaie appuntite ma tornano in voga anche le punte squadrate. In queste collezioni, il materiale privilegiato è la pelle, ma molto usata è anche la vernice, i decori con strass dai forti colori in contrasto, velluto e camoscio (anche in versione stretch), sempre attuale il maculato, ma sono stati molto gettonati anche pellami lucidi e brillanti nelle tinte dell’oro, dell’argento e del rame, o tessuti tipo arazzi dai motivi floreali. Anche in questo caso, i colori privilegiati sono i marroni, i rossicci, i verdi in tutte le tonalità e l’intramontabile nero.



Ci sono anche prodotti più concettuali per il mondo femminile, modelli in cui prevale il valore dell’artigianalità, l’uso di materiali ecosostenibili, chrome free, come la vacchetta conciata al vegetale con sopra lamine dorate o ramate. Si tratta di modelli dal sapore d’altri tempi, in cui il saper fare artigiano va al di là delle mode, e insegue il gusto di una clientela che apprezza lavorazioni accurate sui pellami per un prodotto attualizzato e rinfrescato.



Produzioni simili, che perciò puntano sul saper fare artigianale, le propongono anche artigiani medio piccoli per collezioni soprattutto maschili, puntando su polacchetti, scarpe allacciate, texani, senza mai eccedere nello stile, mantenendo l’accuratezza e l’essenzialità delle linee e dei modelli, rendendo il prodotto finale sobrio, essenziale, minimal, raffinato e nel contempo sportivo, portabile in ogni occasione.

Sneakers che passione



Tendenze moda che poco si discostano dai modelli classici, che fanno parte della tradizione della migliore calzatura artigianale del Made in Italy. E il fatto che anche le variabili delle sneakers si stiano ‘piegando’ a versioni sempre più classiche, fa sorridere gli artigiani calzaturieri del distretto marchigiano che non hanno mai abbassato l’asticella della qualità, e adesso si trovano ripagati e a loro agio con tendenze che prediligono il pellame, le linee classiche.



Nella porzione di padiglione occupata dal Mipel, ormai una interessante appendice del Micam, si apprezzano le nuove tendenze della moda in materia di cappelli e pelletterie.

Nei cappelli, imperano i feltri decorati con ricami o applique di accessori, le cuffie in lana lavorata, i copricapo in cachemire, morbidi cappellini reversibili per proteggersi dalla pioggia o da infilare comodamente in borsa ma, in generale, la condizione principale richiesta dai clienti è che si tratti di un prodotto Made in Italy.

Pelletteria



Per le pelletterie, infine, sono i pellami e i colori a farla da padroni per borse di tutte le taglie, con accessori importanti, dai colori che spaziano dall’avio, al glicine, all’arancio, al mattone, al verde: tutte tinte che consentono facili abbinamenti con le calzature.