Mirial Heritage boom: “Anche Rafa Nadal stregato dalle nostre scarpe”

Casette d’Ete (Fermo), 1 ottobre 2024 – Si fa sempre più stretta la collaborazione tra lo Yacht Club di Monaco e Mirial Heritage, micro realtà produttiva di Casette d’Ete di pantofole e scarpe realizzate con l’antica tecnica ‘fondo America’, unica presente negli esclusivi spazi dell’altrettanto esclusivo club monegasco in occasione del Monaco Yacht Show Festival. Un evento per il quale si da appuntamento a Monaco il fior fiore dei ‘Paperoni’, gente facoltosa e danarosa che “ama e cerca pantofole e scarpe ‘Mirial’, creazioni destinate a un mercato di nicchia, ma di fascia luxury.

La Mirial Heritage dei fratelli Marozzi

Clienti che apprezzano talmente i nostri prodotti che siamo risultati al top per fatturato durante l’esposizione” racconta Andrea Marozzi (Mirial Heritage). Lui e il fratello Marco hanno puntato su queste calzature, ideali da indossare sugli yacht e per le quali, su richiesta della clientela, sono state proposte anche versioni da esterno: “C’è stata una impennata nelle vendite. I nostri prodotti hanno il logo dello Yacht Club, i clienti ci vengono a cercare nel corner che il Club ci mette a disposizione, dove abbiamo ricreato una bottega per mostrare come nascono le slippers. In un panello raccontiamo, per immagini, la storia della nostra azienda (sono alla quarta generazione, ndr)”.

Insomma la qualità paga sempre. E’ la seconda volta che Mirial Heritage è a Monaco durante la mostra di super yacht “e quest’anno ci hanno fatto un contratto per forniture di prodotti Mirial a tutto il personale del Club”. Tra tanti vip e magnati che hanno fatto tappa da Mirial, è capitato anche di incontrare il campione di tennis, Rafael Nadal: “Il suo manager ha acquistato le nostre scarpe, le ha volute personalizzate. Siamo entrati in confidenza tanto che ci ha proposto di farci conoscere Nadal, sullo yacht. E’ stato un incontro molto piacevole in cui il discorso è finito sulle calzature: un onore il suo interesse ai nostri prodotti e alla possibilità che gli abbiamo prospettato, di realizzare scarpe su misura (infatti Nadal ha anche un suo brand, ndr)”. E adesso chissà che da cosa non nasca cosa. Non resta che attendere. Ma le novità non si fermano qui.

I fratelli Marozzi (con loro c’erano anche il braccio destro, Matteo Amaolo e Michela Egidi per i ricami personalizzati, un servizio richiestissimo), sono stati lusingati anche dall’attenzione riservata loro dagli influencer di @thebillionairesclub (Instagram, dove raccontano il mondno dell’high society): “Conoscevano le nostre slippers e scarpe e ci hanno prospettato la possibilità di sviluppare una collaborazione per forniture Mirial ai loro eventi dell’alta società. Vedremo” concludono soddisfatti.