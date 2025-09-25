Il tempo della raccolta: “Ottima vendemmia. Un disastro per l’olio”

Fermo, 25 settembre 2025 – La produzione agricola nel Fermano per l’autunno 2025 descrive un quadro a tinte chiaro-scure. La vendemmia è ormai giunta al termine, grandi aziende e piccoli coltivatori, se non hanno già terminato la raccolta, proprio in questi giorni si stanno accingendo a ultimare le operazioni, ciò con la certezza che il vino del 2025 sarà molto buono. Le premesse invece per la campagna olearia 2025, si annuncia invece a dir poco disastrose.

A fare il punto sulla situazione è Giorgio Papiri, referente dell’Apima (Associazione provinciale delle Imprese di Meccanizzazione Agricola) della sede di Montegiorgio, con una lunga carriera nel settore. "Vogliamo partire dalle note liete, parliamo della vendemmia – commenta Giorgio Papiri -. Questo 2025 sarà registrata come un’annata molto buona, per quantità e qualità. Qualche attacco di peronospora a chiazza di leopardo c’è stato, non tanto da danneggiare il raccolto, ma sufficiente a non farci raggiungere l’ottimo. Per il resto le condizioni meteo sono state favorevoli e quindi possiamo dire che la stagione è comunque positiva”.

La situazione diventa molto più fosca quando si inizia a parlare della campagna olearia che dovrebbe partire a breve, e che forse non partirà proprio per tanti piccoli produttori e famiglie private che raccoglievano le olive solo per farne olio per uso casalingo. “Siamo alla soglia di una stagione che rischia di essere ricordata per un mancato raccolto – prosegue Papiri -. Si sono create una serie di condizioni, che hanno rovinato quasi tutta la produzione. La mosca olearia è stata presente, come avviene quasi sempre, ma da sola non è un problema. Io personalmente credo che stiamo subendo gli effetti del cambiamento climatico, estati torride e siccitose, inverni miti, una serie di elementi uniti insieme che hanno rovinato le olive. Su questo argomento però, non tutti sono della mia stessa idea.

Girando nei campi si notano molte olive a terra, basta scuotere un po’ i rami che le olive cadono. Questo significa che molti produttori non inizieranno neppure la raccolta, molte famiglie si sono già rassegnate a non iniziare. Conseguenza di questo, molti frantoi non apriranno neppure, non ha senso spendere tempo ed energia”. Una stagione nera per la campagna olearia, che influirà fino ad un certo punto per i consumatori. “Questa è una questione che merita una riflessione molto attenta – conclude Papiri -. Per i produttori ed anche per le famiglie il danno è piuttosto consistente: energie, tempo e spese affrontate per la potatura e la cura degli ulivi risultano vanificati. Il consumatore finale si rivolgerà alla grande distribuzione, quindi l’olio arriverà comunque nelle case, e qui la qualità varia molto. C’è pero una cosa che mi infastidisce parecchio, il fatto che l’oscillazione del prezzo dell’olio da un anno all’altro sia troppo elevata: un anno può arrivare a 10-12 euro al litro, l’anno successivo a 15-16 euro. Cosa che non avviane per altre tipologie di prodotti.