Lavoratori stranieri a Fermo: ecco i numeri. Reddito da 15mila euro l’anno

Fermo, 4 novembre 2024 – In provincia di Fermo i contribuenti nati all’estero sono complessivamente 13.504 e hanno un’incidenza sul totale della popolazione residente pari al 10,7%.

Le analisi riferite alla provincia di Fermo sono contenute nel Rapporto annuale 2024 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato al Viminale e alla Camera dei Deputati.

Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni del 2023 emerge che il reddito medio indicato dagli immigrati residenti nel fermano è stato pari a 15.430 euro. Fa riflettere la differenza tra il reddito medio dichiarato dai lavoratori immigrati e i lavoratori italiani che fa registrare una differenza negativa pari a -5.870 euro e dimostra quanto i lavoratori stranieri guadagnano meno dei lavoratori italiani. L’Irpef media che emerge dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi pagata dagli immigrati in provincia di Fermo è pari a 3.170.

Infine, complessivamente, il totale dell’Irpef versata dai lavoratori immigrati è pari a 28 milioni. Complessivamente in Italia i contribuenti immigrati in Italia sono 4,6 milioni (11,0% del totale) e nel 2023 hanno dichiarato redditi per 72,5 miliardi di euro e versato 10,1 miliardi di Irpef. Rimane alto il differenziale di reddito pro-capite tra italiani e immigrati (oltre 8 mila euro annui di differenza), conseguenza diretta della struttura occupazionale.

Confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo) con la spesa pubblica per i servizi di welfare, il saldo per la componente immigrata è positivo (+1,2 miliardi di euro): gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni.

Contributo demografico positivo. 5,1 milioni di stranieri residenti nel 2023 in Italia (8,7% della popolazione totale). La presenza straniera è mediamente più giovane (35,7 anni stranieri / 46,9 anni italiani) e offre un contributo positivo nel contrastare l’inverno demografico in corso: tra gli stranieri vi sono 10,4 nati ogni mille abitanti e 1,9 morti; tra gli italiani, 6,3 nati e 13,1 morti per mille abitanti.

Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani: 213 mila nel 2023, per un totale di 1,5 milioni negli ultimi 10 anni. Dal rapporto emerge che in provincia di Fermo su una popolazione residente 167.824 gli stranieri residenti sono 16.333 con un’incidenza sul totale pari al 9,9%. Rilevante anche in provincia di Fermo la componente femminile di straniere che è pari al 52,3%.