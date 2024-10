Il segreto delle scarpe col tacco leggere come ali di farfalla: la tecnologia ‘Alia’

La scarpa col tacco ha un ascendente speciale sulle donne, intrigate dal fascino seducente di indossarle anche se, il più delle volte, vengono frenate dal timore di sentirle scomode e di non riuscire a stare sui tacchi senza ‘soffrire’. La mission che si è dato Enrico Cuini, imprenditore elpidiense che da diversi anni si divide tra America e Italia, considerato ‘l’uomo del Rinascimento’, un uomo dai molti talenti (spazia tra architettura, ingegneria, interior design, chimica, biomeccanica, ricerca e innovazione) è stata in realtà una sfida: creare una scarpa col tacco che fosse comoda, portabile e leggera come le ali di una farfalla per consentire a ogni donna il piacere di indossarle comodamente anche per una intera giornata.