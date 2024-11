Tante olive ma poco olio, il clima tra le cause: il bilancio 2024

Fermo, 1 novembre 2024 - La stagione della raccolta delle olive è nella fase clou ed è possibile affermare che l’annata 2024 porta con sé grande quantità di produzione di olive, ma bassa resa di olio al quintale, seppur di eccellente qualità. Questo il quadro della produzione olivicola che rispecchia le previsioni fatte dagli imprenditori di settore nel tempo di preraccolta in termini di quantità e qualità di produzione di olive. Previsione che non poteva invece pronosticare la minor resa di olio, verificatasi all’atto della spremitura.

Dopo la raccolta iniziata con anticipo, si può quindi affermare che la stagione 2024 segni un deciso riscatto per il mercato oleario rispetto all’annata 2023, segnata dal calo di produzione di oltre il 50% determinato dalle condizioni climatiche avverse. Allo stesso modo, l’andamento climatico di questa stagione connotato da forti e prolungati caldi abbinati a gravi fenomeni di siccità e piogge nella fase imminente del preraccolta, ha determinato una cospicua produzione di olive sane e di ottima qualità, ma nettamente in calo in termini di resa di olio per quintale. Un bilancio che ricade ovviamente sul costo finale dell’olio che inevitabilmente aumenta. È bene ricordare infatti che fino al 2022 il costo medio dell’olio era di circa 10 euro al litro, passato a circa 13 euro nell’anno successivo a causa della scarsa produzione.

E oggi? Il costo dell’olio è destinato a salire. A fronte di un’alta produzione di olive e un sensibile calo di resa d’olio per quintale, il costo dell’olio sale mediamente di due euro rispetto allo scorso anno. A parlarne tre autorevoli voci del settore: Ugo Agostini dell’omonimo frantoio a Valmir di Petritoli, Arnaldo Malavolta dell’omonimo frantoio di Altidona e Giulio e Alessandro Belleggia dell’omonimo frantoio di Santa Vittoria in Matenano.

