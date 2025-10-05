Settore del cappello, la crisi non finisce: consumi in calo

Fermo, 5 ottobre 2025 – La produzione dei cappelli sta attraversando una fase di crisi che consolida i dati del primo trimestre del 2025. Sono state ufficializzate le stime della Federazione italiana TessiliVari settore cappello su dati Istat, relativi al periodo gennaio-giugno 2025. Il Comparto del cappello a livello nazionale presenta, rispetto allo stesso periodo del 2024 una notevole diminuzione per quanto riguarda le esportazioni dei Berretti (181,1 milioni di euro, -6,1%), mentre rimangono stabili le importazioni (108,1 milioni di euro, +1,8%). Per quanto riguarda i cappelli di paglia, continuano a registrare una corposa diminuzione per quel che concerne le importazioni (8,6 milioni di euro, -23,8%); mentre le esportazioni dei cappelli di paglia tornano in positivo (16,5 milioni di euro, +3,5%).

“Gli ultimi dati relativi al settore Cappello in Italia – spiega Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari – confermano le cambiate abitudine dei consumatori specie per il settore del lusso, e la riduzione di consumi. Bisognerà monitorare attentamente le incertezze prodotte dai conflitti internazionali in corso, che potranno influire negativamente su una situazione già precaria. Per quanto concerne le Importazioni il paese maggior fornitore, con il 31% del totale importato resta la Cina (33,4 milioni di euro, +15,6%). Per le Esportazioni la Francia al primo posto con (32,1 milioni di euro, -5,0%), seguono Germania (31,1 milioni di euro, +45,9%) e Stati Uniti (15,4 milioni di euro, -12,1%), che inizia a sentire gli effetti dei dazi introdotti da Trump”.

L’unico dato di tendenza positivo, il fatto che il 70% del fatturato della produzione dei cappelli, sia ancora incentrato nel Distretto del Cappello Fermano-Maceratese, con cuore nei comuni di Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone; che conta complessivamente circa 80 imprese e circa 1.300 addetti ai lavori (compreso l’indotto). “In conclusione – conclude Marzialetti – si sta registrando un rallentamento nel numero dei capi prodotti. Per invertire questa tendenza bisogna iniziare da subito a lavorare sulla Zes; tornare ad investire sulla formazione del personale specializzato all’interno delle aziende; l’utilizzo delle nuova tecnologie come la Ai e la creazione di infrastrutture”.