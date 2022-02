Fermo, 5 febbraio 2022 - UnionCamere e Anpal (l’agenzia ministeriale per le politiche attive del lavoro) lo avevano annunciato pochi giorni fa: "Le imprese riprendono a programmare le assunzioni". E subito arriva una prima conferma: il Gruppo Tod’s si prepara a implementare il personale in tutti i poli produttivi del Gruppo attivi nelle Marche, prevedendo di inserire oltre 100 dipendenti nei canali produttivi di calzature e pelletteria. Un’operazione dai molteplici obiettivi: inserire nuova forza lavoro negli stabilimenti del Gruppo, (oltre al quartier generale di Brancadoro, quelli di Comunanza, Arquata del Tronto e Tolentino) e creare le condizioni per un passaggio generazionale ormai improcrastinabile, mettendo vicini gli artigiani più anziani e i giovani pronti ad apprendere il mestiere, mantenere alle Marche quel profilo identitario nel settore della moda che ne ha fatto una eccellenza e un punto di riferimento nel mondo.

Tod’s investe sul 'Villaggio del lavoro’

I numeri dell’esercizio 2021 del Gruppo Tod’s hanno sfiorato i risultati del pre pandemia, rendendo il pareggio, se non un brillante sorpasso nei ricavi, a portata di mano, nel corso di quest’anno. Dati che, dopo due anni difficili, vissuti con grande incertezza e affrontati con la cautela ‘del buon padre di famiglia’, hanno instillato un rinnovato entusiasmo nel Gruppo e nel presidente, Diego Della Valle, che ha già dato mandato di cercare nuove leve da avviare a reparti produttivi in continua ripresa e crescita. Sono oltre cento le posizioni richieste che riguardano figure altamente specializzate ma, soprattutto, profili da formare attraverso la ‘Bottega dei mestieri’ che coinvolge disoccupati tra i 18 e i 35 anni. Dipendenti che Della Valle cerca espressamente nelle Marche. Il progetto si inserisce in un percorso intrapreso da tempo da Tod’s e rientra appieno nel modus operandi aziendale: la formazione è sempre stata alla base della strategia di crescita del marchio.

Tod’s, ricavi e fatturato in crescita

Non è nuovo il ricorso alla ‘Bottega dei mestieri’ con cui il Gruppo forma e incoraggia i giovani a intraprendere un percorso in cui possono raccogliere il testimone della tradizione del saper fare, grazie agli anziani artigiani che li affiancano nella crescita professionale, trasmettendo loro i valori di eccellenza del made in Italy. Accostare giovani e anziani, significa anche creare una contaminazione tradizione e innovazione, un connubio che guarda al futuro senza disperdere competenze antiche. Scopo di questa operazione di reclutamento di nuove leve è anche mantenere inalterata la qualità del processo produttivo, valorizzare il livello qualitativo e dell’artigianalità che contraddistingue da sempre il marchio, consolidare la professionalità del territorio marchigiano, assicurando occupazione e un passaggio generazionale che perpetua il profilo identitario della regione.

Chiara Ferragni: le scarpine da culla della figlia sono di Monte Urano