Vertenza Toolk: dichiarato estinto il fallimento, a rischio il tfr di 90 ex lavoratori

Fermo, 11 ottobre 2025 – Potrebbero essere i titoli di coda della vicenda Toolk: sembra arrivata alla fine l’annosa questione che riguarda 80 dipendenti dell’ex calzaturificio di Campiglione, chiuso e di fatto incorporato in una diversa società straniera dal 2020. Nei giorni scorsi la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato estinto il procedimento per la mancata riassunzione della causa di merito disposta dalla Corte di Cassazione. In soldoni, significa che la Toolk srl non può più essere dichiarata fallita per la mancata prosecuzione del giudizio in Cassazione, dopo oltre un anno dalla cancellazione dalla Camera di commercio. Il problema adesso è tutto dei dipendenti che non potranno più sperare di recuperare stipendi e trattamento di fine rapporto, cifre anche importanti su cui tante famiglie stavano contando.

Di fatto l’azienda non esiste più, nel 2020 è stata incorporata da una società statunitense, con sede nel Delaware, controllata da un’altra società di Cipro. La prima sentenza, a Fermo, aveva decretato il fallimento per un passivo di 8 milioni di euro, con i debiti presso Intesa San Paolo e Man Power, oltre appunto ai soldi spettanti i lavoratori. Si discuteva sulle incorporazioni che sembravano una sorta di scatole cinesi, del tutto fittizie, la difesa dell’azienda aveva invece chiesto che nella procedura si inserisse anche la nuova società americana come reale e attiva oltre oceano.

La corte di Cassazione aveva dato ragione in un primo momento ai creditori e rinviata la questione alla corte d’appello, con tre mesi di tempo per riassumere la causa. Tempo che sarebbe già passato e dunque un nuovo procedimento non sarebbe più possibile, non può esserci una sentenza di fallimento, sembra non esserci più alcuna possibilità di recuperare la situazione, se non, forse, con un nuovo ricorso in Cassazione che però pare piuttosto improbabile.

Per i lavoratori, che non hanno mai smesso di sperare, l’attesa era tutta per una sentenza di fallimento che avrebbe consentito di recuperare il fondo integrativo Inps, il problema adesso resta aperto e la speranza di recuperare qualcosa si fa sempre più remota. Anche i sindacati avevano sostenuto i lavoratori in questo percorso, con la speranza di poter arrivare ad un esisto positivo che avrebbe di fatto rassicurato gli 80 lavoratori, uomini e donne che per anni sono stati in azienda con i più diversi ruoli. Oggi ci si ritrova con un pugno di mosche, dopo anni di attesa, di speranza, di un lavoro perso che non ha lasciato nemmeno una prospettiva e senza più una battaglia da combattere.