Zes, esclusi 12 Comuni: incontro sindaci-Acquaroli

Fermo, 22 agosto 2025 – Disponibilità ai chiarimenti da ‘esclusione Zes’, presenza reale accanto ai sindaci e garanzia di intervento nella programmazione dello sviluppo corale del territorio. Questo è quanto ha espresso il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, durante l’incontro tenutosi martedì in Valdaso con i sindaci ed amministratori dei 9 Comuni della provincia di Fermo e 3 della provincia di Ascoli Piceno, esclusi dalla Zes. La ‘Zes’ (Zona Economica Speciale) si basa su misure di agevolazione fiscale a sostegno delle imprese e rappresenta una preziosa opportunità di sviluppo e potenziamento del territorio. Il riconoscimento delle ‘Marche Zes’, era stato annunciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, in visita ad Ancona. Dopo pochi giorni, era però emersa la mappatura dei Comuni esclusi che per la provincia di Fermo sono: Moresco, Petritoli, Monte Giberto, Monterubbiano, Lapedona, Monte Vidon Combatte, Montottone, Grottazzolina e Ponzano di Fermo. Si aggiungono i Comuni di Cupra Marittima, Montefiore dell’Aso e Massignano della provincia di Ascoli. I sindaci e amministratori di questi 12 Comuni, hanno chiesto un confronto con il presidente Acquaroli, finalizzato a chiarire l’esclusione Zes (il progetto era stato avviato nel 2021) e conoscere strategie di azione mirate a non creare disuguaglianze tra Comuni.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente a cui abbiamo manifestato il dispiacere per l’esclusione dei nostri Comuni dalla tabella Zes, premettendo che questo fatto sia per noi inaccettabile – commenta il sindaco di Petritoli e presidente di Marca Fermana Luca Pezzani –. Non possiamo infatti accettare che all’interno della stessa provincia ci siano Comuni dove è vantaggioso investire e Comuni dove non lo è”. Rincuoranti i chiarimenti e le risposte del governatore. “Abbiamo avuto garanzia di essere inclusi nelle misure Zes riguardanti bonus occupazione, sburocratizzazione ed incentivi alle imprese – spiega Pezzani – mentre resta la gravità dell’esclusione dalla misura del credito d’imposta. Pertanto il governatore ha assicurato impegno per la rivisitazione della tabella dei Comuni Zes, inserendo i Comuni del Fermano e dell’Ascolano ad oggi esclusi, nella prima occasione utile”. Il presidente Acquaroli ha anticipato l’ulteriore impegno a mettere in atto misure straordinarie a contrasto dall’esclusione dei 12 Comuni dal credito d’imposta, da sopperire con agevolazioni extra Zes. “Esiste la possibilità di rivedere i criteri applicati prima del 2021 – ha evidenziato Acquaroli – per la determinazione delle aree e in alternativa di definire misure compensative condivise con i Comuni, così da riequilibrare le differenze emerse su alcune zone e garantire pari opportunità di sviluppo”. I sindaci di Cupra, Montefiore e Massignano con una nota esprimono gratitudine al presidente Acquaroli “per la disponibilità e l’apertura al confronto”.