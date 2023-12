Il vicino gli nega una fetta di panettone e scoppia la rissa, un ferito

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 11 dicembre 2023 - Va dal vicino per chiedere una fetta di panettone e, al diniego, scoppia il putiferio, quindi la rissa e uno dei due finisce in ospedale. E’ accaduto ieri notte in una palazzina di via Faleria dove, due amici che vivono in appartamenti adiacenti hanno dato vita ad una furibonda lite per quelli che normalmente vengono chiamati futili motivi. Erano da poco passate le 22,30 quando un 38enne di Porto Sant’Elpidio si è recato nell’abitazione del vicino, che conosce da diversi anni, per chiedere un favore.

Una volta entrato nell’appartamento pare che abbia visto l’amico intento a mangiare un panettone e gliene abbia chiesta una fetta. Una richiesta che gli sarebbe stata negata e che avrebbe scatenato una discussione, alimentata anche da un probabile stato di alterazione psicofisica di entrambi dovuto a qualche bicchiere di troppo.

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e la situazione è subito degenerata in una vera e propria aggressione. Sul posto, allertata da un residente, è intervenuta la polizia che ha faticato non poco a riportare a calma. Ad avere la peggio è stato il 38enne elpidiense che è stato violentemente colpito a pugni e calci e che è stato trasportato dai sanitari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio a pronto soccorso di Fermo.