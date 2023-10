Incendio all'impianto di aspirazione di una fabbrica: paura e danni a Monte Urano

Monte Urano (Fermo), 16 ottobre 2023 - Attimi di paura questa mattina in via Garda per un incendio dell’impianto di aspirazione della Saltec, un’azienda di saldature di metalli situata in via Garda.

Tutto è accaduto in pochi attimi quando i titolari hanno visto del fumo uscire dall’impianto e hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco che, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e messo lo stabile in sicurezza.

Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati dalle esalazioni di fumo, ma solo danni all’impianto di aspirazione. A dare origine alle fiamme sono stati alcuni frammenti di metallo, che sono stati aspirati quando erano ancora incandescenti.

Purtroppo per certi tipi di attività, così come quelle della lavorazione dei fondi delle calzature, tali episodi sono frequenti. Fortunatamente nel caso della Saltec, l’allarme è stato dato in tempo e questo ha permesso di limitare i danni.