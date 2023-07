Incidente: Smart investe ciclista, grave un 16enne di Porto San Giorgio

Fermo, 5 luglio 2023 - Stava transitando in sella alla sua bicicletta lungo la Statale Adriatica, in direzione sud, quando una Smart, condotta da una donna di Fermo, ha svoltato all’incrocio ed ha travolto il giovane ciclista. L’incidente si è verificato questo pomeriggio e ad avere la peggio è stato un 16 enne di Porto San Giorgio. Erano da poco passate le 16,30 quando il ragazzo stava pedalando lungo la Statale Adriatica in direzione sud.

All’altezza dell’incrocio per San Marco alla Paludi, la donna alla guida della Smart, che viaggiava sulla stessa strada ma in direzione nord, ha svoltato per dirigersi verso Fermo. La conducente, probabilmente coperta da una vettura che la precedeva, non ha visto il ciclista e, mentre ha svoltato, lo ha centrato in pieno. Il ragazzo è volato sul parabrezza dell’auto sfondando il vetro e, oltre alle varie contusioni, ha riportato una grave lesione all’altezza del collo dalla quale ha perso moltissimo sangue.

Sul posto, allertati da un’automobilista di passaggio, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

I soccorritori, vista la gravità delle condizioni del ciclista, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza del 16enne al pronto soccorso dell’ospedale “Torrette” di Ancona.

L’elisoccorso è atterrato nelle vicinanze dell’incrocio teatro dell’incidente e gli operatori, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno intubato e trasportato al nosocomio dorico. Una volta giunto al pronto soccorso il ragazzo è stato sottoposto agli esami di rito e ad un intervento chirurgico per tamponare l’emorragia in corso. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata e i carabinieri della Compagnia di Fermo che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.