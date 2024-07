La pianista fermana ospite al concerto evento di Andrea Bocelli a Londra

di Fabio Castori

Fermo, 2 luglio 2024 - La fermana Olivia Belli, la pianista italiana più ascoltata sulle piattaforme streaming a livello mondiale, sarà una delle ospiti opening act del concerto evento di Andrea Bocelli che si terrà ad Hyde Park a Londra venerdì. La Belli, in questo speciale concerto, presenterà in versione piano solo alcuni brani di “Intermundia”, il secondo album pubblicato per l'etichetta XXIM/Sony Classical. La pianista in “Intermundia” va oltre il suo profondo legame con il mondo naturale, esplorando il lato spirituale della natura, qualcosa che va oltre il fisico. "Cerco sempre di esprimere elementi della natura - spiega l'artista fermana -, il vento, la luce, l'acqua che scorre, attraverso la mia musica. L’obiettivo è quello di trasmettere quel potere e quel senso di misticismo". Per Intermundia, la Belli ha scelto otto luoghi, tutti nell'Italia centrale, molto vicini alla sua casa nelle Marche, da rappresentare ciascuno con un brano. Questi luoghi sono stati a lungo parte della sua vita e del suo percorso spirituale: "Qui ci si libera da tutto ciò che non è essenziale, da tutto ciò che fa parte del mondo moderno. Ci siete solo voi e la vostra anima". La pianista fermana ha recentemente annunciato anche il suo tour da solista in Europa per l’autunno, anticipato da un paio di suggestive date in Italia durante l’estate 2024: il 22 agosto Spiaggia Sottomonte, Gabicce Mare e il 7 settembre Cartoline Sonore, Viddalba. Poi sarà la volta di Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra e Svizzera. Per quanto riguarda l’evento di venerdì a Londra con Bocelli, orari, biglietti e maggiori informazioni consultare il sito https://www.bst-hydepark.com/events/andrea-bocelli-5-july/ oppure contattare l’indirizzo mail jarno.carlo@gmail.com.