Lido Tre Archi: maxi operazione della polizia, arresti e chili di droga sequestrati

Fermo, 18 settembre 2023 – Undici misure cautelari, di cui sei in carcere e cinque di divieto di dimora e obbligo di firma in questura, ingenti somme di denaro e chili di sostanza stupefacente sequestrati. E’ questo, per ora, il bilancio della maxi operazione messa segno dalla polizia a partire dalle quattro di questa mattina.

Un bilancio destinato ad aumentare visto che sono ancora in corso alcune sfaccettature dell’operazione che ha colpito al cuore un’organizzazione composta da nordafricani, in particolar modo tunisini, e con il quartier generale a Lido Tre Archi. Decine e decine di agenti si sono entrati in azione a Fermo, nell’Ascolano e nel Maceratese sotto la guida del questore Luigi Di Clemente. I poliziotti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno fatto irruzione soprattutto in appartamenti occupati abusivamente. C’è è stato bisogno anche del contributo dei veterinari dell’Ast, in quanto molti degli immobili erano presidiati da cani di grossa taglia e piuttosto aggressivi. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra gli agenti, tutti gli animali stanno bene e sono stati affidati a strutture specializzate. Per il resto il blitz è tenuto ancora nel massimo riserbo: i particolari dell’operazione saranno diffusi soltanto domani.