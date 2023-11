Lo schermidore fermano Massa trionfa nella prova nazionale paralimpica di spada

Fermo, 20 novembre 2023 - Altro successo per Michele Massa. Lo schermidore dell’Accademia della Scherma Fermo e della nazionale paralimpica si è imposto a Marina di Massa, in Toscana, alla Prima Prova Nazionale. Dopo l’argento nella prima giornata di gara nel fioretto, l’atleta fermano ha centrato un grande successo nella spada dove con un percorso netto dal girone di qualificazione fino alla finale, si è imposto sul fortissimo spadista delle Fiamme Oro, il colombiano Castro delle Fiamme Oro per 15 stoccate a 11.

Assalto tiratissimo e in bilico fino alla fine quando, con uno strappo decisivo nel momento più difficile della finale, lo schermidore dell’Accademia della Scherma Fermo ha messo il turbo passando dal 10-11 per Castro al 15-11 finale, dando prova carattere, tenuta fisica e mentale difronte al più esperto atleta colombiano. Ora neanche il tempo di festeggiare, perché il calendario internazionale prevede tra due settimane la partenza per la Thailandia per la Prova di Coppa del Mondo, importante tappa valevole per la qualificazione olimpica di Parigi 2024.

Va ricordato che l’Accademia della Scherma Fermo è centro federale per le Marche della scherma paralimpica e chiunque volesse praticare questo sport può farlo completamente gratis grazie l’opera di volontariato del prestigioso staff tecnico fermano. A Fermo si può praticare gratuitamente anche la scherma per non vedenti. Chiaramente la palestra della scherma di Fermo è aperta a tutti quelli, grandi e piccini, che vogliano scoprire questo sport. Per informazioni chiamare i numeri 347 8878709 e 338 6697790, oppure consultare il sito web e la pagina Facebook dell’Accademia della Scherma Fermo.