Maltrattamenti e stalking sulla ex compagna: arrestato

Pedaso (Fermo), 18 novembre 2023 – Nonostante fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna, lo ha violato ripetutamente continuando a vessare la sua vittima incurante delle conseguenze. Per questo motivo i carabinieri di Pedaso, a seguito di un mirato servizio, hanno rintracciato e arrestato un ucraino, di 41 anni, residente a Porto Sant'Elpidio, già pregiudicato.

L'arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emesso dal gip del tribunale di Fermo, quale aggravamento della misura cautelare personale già in atto, in relazione a reiterate violazioni del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna di Pedaso, vittima dei reati di maltrattamenti e atti persecutori.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nella propria abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari.